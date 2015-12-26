Tepehan Merkezli Deprem
Elazığ- Sivrice Gözeli merkezli depremler sürerken, aynı fay hattında yeralan Pütürge- Tepehan merkezli bir deprem kaydedildi.
Pazar sabaha karşı 04.30 sıralarında merkez üssü Pütürge- Tepehan olan 3.1 şiddetinde deprem kaydedildi. Bu depremin ardından, aynı fay hattında yeralan Elazığ Sivrice Gözeli merkezli 4 deprem kaydedildi. Bu depremlerden 05.43’de kaydedilen 4.1 şiddetindeki Malatya’da da hissedildi.
Elazığ Sivrice Gözeli merkezli olarak Pazar akşamı 19.51’de meydana gelen 4.3 şiddetindeki deprem de yine Malatya’da hissedildi.
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