Tepehan Merkezli Deprem

Elazığ- Sivrice Gözeli merkezli depremler sürerken, aynı fay hattında yeralan Pütürge- Tepehan merkezli bir deprem kaydedildi.

Pazar sabaha karşı 04.30 sıralarında merkez üssü Pütürge- Tepehan olan 3.1 şiddetinde deprem kaydedildi. Bu depremin ardından, aynı fay hattında yeralan Elazığ Sivrice Gözeli merkezli 4 deprem kaydedildi. Bu depremlerden 05.43’de kaydedilen 4.1 şiddetindeki Malatya’da da hissedildi.

Elazığ Sivrice Gözeli merkezli olarak Pazar akşamı 19.51’de meydana gelen 4.3 şiddetindeki deprem de yine Malatya’da hissedildi.