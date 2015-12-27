Tepehan’ı Ziyaret Ettiler

Malatya İl Genel Meclis Başkanı Naci Şavata ve üyeler, Pütürge ilçesi Tepehan beldesinde inceleme yaptı.

Pütürge İl Genel Meclis üyesi Battal Paşahan,Hasan Hüseyin Şahin Malatya il genel meclis üyeleri Rıza Sinanoğlu, Hacı Bayram Özbay, Ali İhsan Topal ile birlikte Pütürge Tepehan Belediye Başkanı Mehmet Öner’i makamında ziyaret eden İl Genel Meclis Başkanı Naci Şavata, hizmetlerle ilgili istişarede bulundu. Ziyarette konuşan İl Genel Meclis Başkanı Naci Şavata, “Tepehan’a gelirken yol çalışmalarını da inceledik. Pütürge ve Tepehan’a büyük yatırımlar yapılıyor. Vatandaşların sorunlarını dinledik. Beldenin Nemrut yolu üzerinde oluşu turizm açısından çok önemli. Buralara turizimle ilgili yatırımlar yapılırsa belde daha iyi kalkınır. Tepehanlı iş adamlarımızın Tepehan’a yatırım yapmalarını canı gönülden istiyorum” ifadelerini kullandı

Tepehan Belediye Başkanı Mehmet Öner de, “Beldemizin birçok sorunları var. Bu sorunları en kısa zaman içinde sizlerin yardımlarıyla iş adamlarımız katkılarıyla çözmek istiyoruz” diyerek bu ziyaretten mutlu olduğunu başta il genel meclis başkanımız Naci Şavata,Plan Bütce komisyonu başkanı Rıza Sinanoğlu Pütürge İl Genel Meclis üyesi Battal Paşahan,Hasan Hüseyin şahin Malatya il genel meclis üyeleri Rıza Sinanoğlu,Hacı Bayram Özbay,Ali İhsan Topal’a Teşekkür ederim” dedi.

Bu arada, İl Genel Meclis Başkanı Naci Şavata Pütürge İl Genel Meclis üyesi Battal Paşahan, Hasan Hüseyin Şahin, Malatya il genel meclis üyeleri Rıza Sinanoğlu, Hacı Bayram Özbay,Ali İhsan Topal Pütürge Pazarcık Aile Sağlık Merkezi’ni (ASM) ziyaret ederek sorunlar hakkında bilgiler aldı.