Terkedilmiş Evde Vahşet!

Malatya’da kimliği belirsiz erkek bir genç şahıs, boş ve harabe bir evde elleri arkadan bağlanmış vaziyette ateşe verilerek yakıldı.Vahşet, itfaiye ekiplerinin evdeki yangını söndürmesinin ardından ortaya çıktı.

Feci olay, Malatya merkez Hasanbey Caddesi 35. sokaktaki daha önce besi damı ve depo olarak kullanılan evde meydana geldi. İtfaiye ekiplerine saat 21.00 sıralarında boş bir binanın yandığı şeklinde giden ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, tavanı ahşap olan evdeki yangına kısa sürede müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Ancak, evinn bazı bölümleri yandı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, binanın bir bölümünde cesetle karşılaştı. Bunu üzerine olay yerine çok sayıda polis gelirken, Cumhuriyet Savcısı da gelerek inceleme yaptı.

Yangını çıkış noktası olarak değerlendirilen bölümde bulunan cesedin, yüz kısmı ile cinsiyeti belirlenemeyecek şekilde ön kısmın yandığı, ve daha sonra cesedin çevrilmesi esnasında ellerin arkada bağlı olduğu görüldü.

Polis ekipleri, 15-25 yaş grubundaki gencin ya öldürüldükten sonra cesedin bulunduğu bölümün ateşe verildiğini, yada gencin elleri bağlandıktan sonra binanın ateşe verildiğini değerlendiriyor. Çıkartılan yangının cesedin yada cinayet delillerini karartmaya yönelik olabileceği ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri, olayı çok yönlü olarak değerlendirmeye aldı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri ile Cinayet Bürosu ekipleri, binada ve çevresinde delil olabilecek her türlü ihtimali değerlendirmeye aldı.

Malatya Belediyesi İtfaiye Müdürü Hanifi Acar, “Gelen yangın ihbarında boş arazide ot ve terk edilmiş bir evde yangın çıktığı şeklinde bilgi verilmiş. Arkadaşlarımız geldiğinde ön kısımdaki kapa kapalı duruyordu. Arkadaşlarımız kapıyı kırarak içeri girmiş. Fakat arka kısmında giriş imkanı var. Arkadaşlar yangını söndürdükten sonra cesede rastlamış” dedi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerinde inceleme sürürken, olay yerine yakın bir yerde oturduğu belirtilen 14 yaşlarındaki K.A. adlı bir çocuğun, yangının çıktığı saate yakın bir zaman içinde kayıp olduğu ailesince polise bildirildi. Polis bu başvuru ve ceset arasında bağlantı olup olmadığını araştırmaya başladı. Başlatılan soruşturma sürüyor.