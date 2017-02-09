“Terminal Bölge Gelişime Katkı Sağlayacak”

Bitme aşamasına gelen yeni İlçe Terminalinde incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yeni terminalin aynı zamanda bölgenin gelişimine de önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Yeni İlçe Terminali’nin şehir içi trafiğin daha düzenli hale gelmesi amacıyla planlandığını ve şu an bitme aşamasına geldiğini kaydeden Başkan Çakır, terminalin çevre yolu altında olmasının yanı sıra Kuzey Kuşak Yolu ve Çarmuzu Yoluna bağlantısı dolayısıyla bölgenin gelişimine de önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Çakır, “Daha önce Doğu ve Kuzey Garajlarını faaliyete geçirmiştik. Şimdi de İlçeler Garajını tamamlamak üzereyiz. Burayla birlikte bağlantı yolları da düzenlenecek. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Üstyapı çalışmaları da tamamlanmak üzere. Burada 48 tane dükkan ve işyeri bulunuyor. Yazıhaneler, pastane, lokanta, mescid, idari bina, market birimleri ilçe ve kırsal mahallelerde gelen hemşerilerimize hizmet verecek. Burada yapmış olduğumuz yatırım maliyeti. 5.6 milyon lira civarında. Sadece bununla sınırlı kalmıyor. Çevrede yaptığımız bağlantı yolları ve asfaltla birlikte 7 milyonu bulacak” dedi.

Muhtardan teşekkür

İnceleme gezisine katılan Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ise yaptığı konuşmada, garajın yapılmasından dolayı Başkan Çakır’a teşekkür etti. Demirtaş, “Böyle bir oluşumun mahallemize yapılmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İyi şeyler olacağına inanıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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