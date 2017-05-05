Terör Örgütü Propagandasına 3 Tutuklama
Malatya’da, terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal paylaşım sitelerinde propagandasını yapanlara yönelik operasyon sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, yasadışı bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal paylaşım sitelerinde propaganda yapanlara yönelik operasyonu sonucunda 5 şüpheli yakalanmıştı.
Emniyetteki sorgularının ardından Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç., D.Y. ve H.Ö. Malatya Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanırken, S.E. ve E.E. adlı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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