‘Teröre Hayır’ Dediler

Malatya’da Memur-Sen Malatya Şubesi öncülüğünde 50’ye yakın sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi ‘Teröre Hayır’ mitingi düzenledi.

Malatya Yeni Cami Meydanı’nda yapılan ortak mitinge 50’ye yakın STK temsilcisinin yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, AKP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Aynur Oğuzhan ve çok sayıda vatandaş katılırken katılımcılar sloganlarla terörü lanetledi.

Toplanan kalabalık grup adına bir basın açıklaması yapan Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım teröre karşı tek yürek olmak için böyle bir miting düzenlediklerini ifade ederek, “Ülkemizdeki huzur ve istikrar ortamına, demokrasimize, kardeşliğimize, son zamanlarda da dini değerlerimize, mabetlerimize yönelik saldırılarını arttıran, camileri yakıp yıkan, eğitim yuvalarını ateşe veren ve çocuklarımızı siper olarak kullanan, bununla da yetinmeyerek kendilerinden olmayanlara hayat hakkı tanımayan, yaşlı genç, kadın çocuk demeden saldıran, yaralayan, katleden bölücü terör örgütünün bu barbarca tutumu karşısında sivil toplum kuruluşları olarak sesimizi yükseltmek için burada bulunuyoruz” dedi.

Son dönemde artan terör saldırılarının hedefinin Türkiye’nin kardeşliği olduğunu dile getiren Yıldırım, “Terörün dili, dini, rengi, ırkı ve hiç bir mazereti olamaz. Terör, söyleyecek sözü olmayanların başvurduğu bir metottur. Son dönemde İslam’ın sembollerine, 13 asırdır ezan sesinin dinmediği mabetlerine, İslam’ın en büyük eğitim yuvalarından olan medreselere yönelik saldırıları açıkça göstermektedir ki, hain örgüt yüce dinimizi ve kutsal kitabımız olan Kur’an-i Kerim’i doğrudan hedef almakta ve inancımıza olan düşmanlığını kusmaktadır” ifadelerini kullandı. Sivil Toplum Kuruluşları olarak teröre hiçbir zaman prim vermeyeceklerinin altını çizen Yıldırım “Hain örgütün sözde mevzilerinin ardından çocukları, kadınları ve gençleri kendine siper ederek gerçekleştirdiği bu saldırılar, ülkemizin huzur ve güvenliği için gözünü kırpmadan görev yapan kahraman güvenlik güçlerimizi ve masum vatandaşlarımızı doğrudan hedef almaktadır. Biz de sivil toplum kuruluşları olarak bu hain terör girişimlerini boşa çıkarmak, terör karşısında ortak tavır almak, bin yıllık kardeşliğimizin dimdik ayakta durduğunu göstermek ve sağduyumuzu korumak adına sesimizi yükseltiyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak, elbette ki devletimizin ve onun güvenlik güçlerinin temel görevidir. Bize düşen ise terör ve bölücülük karşısında sesimizi yükseltmek ve teröre prim vermeyeceğimizi, bin yıllık kardeşliğimizi kimsenin bozamayacağını haykırmaktır” diye konuştu.

Yıldırım, “Hain terör örgütü ve onu maşa olarak kullanan uluslararası şebekeler çok iyi bilsin ki, bizler bu topraklarda var oldukça onlar kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Biz hep birlikte büyük ve parlak bir geleceğe doğru ilerleyeceğiz. İnananlar kazanacak, kardeşlik kazanacak. Sivil toplum örgütleri olarak diyoruz ki; Bireysel özgürlüklere ve birlikte yaşama iradesine evet, teröre ve bölücülüğe sonuna kadar hayır” ifadeleri ile açıklamasını tamamladı.

Açıklamanın ardından miting sona erdi.