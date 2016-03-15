Teröre Tepki İçin Kömürhan’da Buluşacaklar

Alima Yeni Malatyaspor ile Vartaş Elazığspor’un taraftar grupları, teröre tepki için pazar günü Malatya ile Elazığ’ı birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü üzerinde bir araya gelecek.

Ankara’daki hain terör saldırısına sosyal medya üzerinden tepki gösteren iki takımın taraftar grupları, bu tepkilerinin daha da ses getirmesi için, iki şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü üzerinde bir araya gelerek, ortak bir açıklama yapacaklar.

“MEVZU VATAN İSE OMUZ OMUZA VERİP, EN GÜZEL RESMİ ORTAYA KOYABİLİRİZ”

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, “Mevzu ülkeyse, bizler her platformda sesimizi en gür şekilde haykırmaya hazırız. Elazığsporlu kardeşlerimiz de vatanları için en zor durumlarda her zaman en sert tepkiyi ortaya koymuşlardır. Kendi aramızda sesimizi daha gür çıkarabilme adına böyle bir karar aldık. Biz futbolda rekabet içerisinde olabiliriz, ama mevzu vatan ise omuz omuza verip, en güzel resmi ortaya koyabiliriz. Buradan Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerime sesleniyorum. Gelin birlik beraberlik tablosu nasıl oluşturulur bunu dosta düşmana gösterelim. Hain terör örgütlerine tepkimizi en sert şekilde koyalım. Pazar günü Kömürhan Köprüsü üzerindeki buluşmaya bütün kardeşlerimizi bekliyorum” diye konuştu.

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