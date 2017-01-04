Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, “Türkiye sadece terör grupları ile değil aynı zamanda onları piyon olarak kullanan Avrupa güçlerinin de saldırısıyla karşı karşıyadır” dedi.

MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya 2016 yılı değerlendirme toplantısı yaptı. Bir otelde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına MHP Yeşilyurt İlçesi yönetimi ve çok sayıda gazeteci katıldı. Sözlerine son dönemde artan terör olaylarını kınayarak başlayan Başkan Kaya, tüm ülkücü şehitlerine ve son dönemde şehit olan bütün askerlere ve polislere rahmet diledi.

Daha sonra Başkan Kaya, “2016 yılı ülkemiz için kara bir yıl olmuştur. En fazla şehidimizi 2016 yılında verdik. Önceleri karşımızda PKK diye bir terör örgütü vardı. Bunların dışarıda destekçileri vardı. Ancak son dönemde ülkemiz birçok terör örgütüyle karşı karşıya kaldı. Türk milleti daha önceleri Çanakkale de bunların mücadelesini vermişti. Her türlü emperyalist güçlere karşı çok zor şartlarda ne mücadeleler vermiş ne kahramanlarımız bu ülke için şehit düşmüş ancak bu vatanın bir karış toprağında dahi taviz vermemiştir” dedi.

Türkiye’nin çok güçlü bir ülke olduğunu kaydeden Başkan Kaya, “Türkiye çok güçlü bir ülkedir bu teröristlerinde ve bunlara destek veren dış kaynaklara milletçe üstesinden gelecektir. Teröristler nereden besleniyor. Bugün Ortadoğu’da Suriye de Irakta ellerinde tank bulunuyor. Bunları besleyenler dış kaynaklı olduğu açıktır. PYD ile Türkiye’nin yapmış olduğu çatışmalarda yakalananlar ölenler ya Amerika’ya gönderiliyor ya da Fransa’ya gönderiliyor. Bu ne demektir bu demektir ki Türkiye sadece grupları ile değil aynı zamanda teröristleri piyon olarak kullanan Türkiye üzerinde sinsi planları olan Avrupa güçlerinin saldırısıyla karşı karşıyadır” şeklinde konuştu.

iha