“Teröristler ve Destekleyen Dış Güçler Hezimete Uğratılacak”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hatay’da çeşitli karakol ve birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay’da bulunan Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli çeşitli karakol, birlik, ordu ve tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Komuta yerlerinde birlik komutanları ve personelle bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen “Zeytin Dalı Harekatı” hakkında bilgi ve brifing aldı, harekata ilişkin çeşitli konularda emir ve direktifler verdi.

Orgeneral Akar, denetlemeler sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkenin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadıyla karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde, mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Bu anlayışla tüm personelin, silah, araç ve gereçlerin en etkin şekilde kullanılması için azami gayret gösterildiğini ifade eden Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün de etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

“Kaçınılmaz hazin son kendilerini bekliyor”

Terör örgütü tarafından zulme uğradıkları fotoğraf ve görüntülerle sabit olan Suriyelilerin, harekatın ilerlemesiyle baskı ve zulümden kurtarıldığını, teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayan insanların güvenle evlerine dönmeye başladığını ifade eden Akar, “Afrin’de bulunan ve menşei ne olursa olsun bölgeye dışarıdan getirilen tüm teröristler ile bunları destekleyen dış güçler mutlaka hezimete uğratılacak ve kaçınılmaz hazin son kendilerini beklemektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar doğrultusunda yürütüldüğüne işaret eden Akar, kullanılan silah ve mühimmat dahil tüm faaliyetlerin BM kararları doğrultusunda uluslararası hukuka, terörle mücadele esaslarına uygun olarak ve tamamen meşru zeminlerde sürdürüldüğünü kaydetti.

Akar, Zeytin Dalı Harekatı’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile bütün faaliyetlerin şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Şanlı tarih ve kültür ile ahlaki değerler gereği sivil ve masum insanların dokunulmaz olduğunun, bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğinin altını çizen Akar, “Afrin Afrinliler’indir” gerçeğinden hareketle Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekatın başarılı olarak devam ettiğini aktardı.

Desteğe ve duyulan güvene şükranlarını sundu

Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı’na iştirak eden kahraman ve fedakar tüm personeli harekatın başarılı bir şekilde yürütülmesinde gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı kutladı ve başarı diledi.

Orgeneral Akar ayrıca, şanlı tarihe ve milli örf ve adetlere yaraşır şekilde duygu yüklü mektup, mesaj, bağış ve hediyelerle, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kahraman Mehmetçik’in maneviyatının, moral ve motivasyonunun en üst seviyelere çıkmasına katkı sağlayan kişilere, özel, kamu kurum ve kuruluşlarına ve aziz millet ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine verdikleri destek ve duydukları güvenden dolayı saygı ve şükranlarını sundu.

Orgeneral Hulusi Akar, vatan, millet, bayrak ve tüm kutsal değerleri uğruna hayatlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlere Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilere acil şifa, şehit ve gazilerin değerli ailelerine sabır temennisinde bulundu.

Ankara, AA