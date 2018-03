Terörle Mücadelede ‘Renkli’ Dönem

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül hakkındaki yönetmeliğin uygulama süreci ve çerçevesi netleşti.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül hakkındaki yönetmelik 31 Ağustos 2015’te yürürlüğe girmişti. Yönetmelik terörle mücadele kapsamında aranan şahısların ve terörle mücadelede somut katkısı olan bilgileri ileten kişilere teşvik/ödül verilmesini öngörüyor. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nden edinilen bilgiye göre, 31 Ağustos’ta yürürlüğe giren yönetmeliğin uygulama süreci ve çerçevesi netleşti. Yaklaşık 1 aydır çalışmalarını sürdüren komisyon, başta ABD ve İngiltere olmak üzere 10’dan fazla ülkenin uygulamalarını tüm detaylarıyla inceledi ve kapsamlı bir yol haritası ve uygulama çerçevesi çıkarttı. Bu kapsamda aranan isimlerle ilgili web sayfaları açılacak, uygulama için sosyal medya kampanyası başlatılacak ve Arapça, Kürtçe, Türkçe, İngilizce ve Almanca broşürler dağıtılacak. Var olan bilgilendirme hatları dışında, güvenliğin en üst düzeye çıkarılması amacıyla yeni telefon hatlarının sadece bu konuyla ilgili bilgilendirmeler için devreye girmesi de gündeme. Ayrıca kurulan yeni sisteme ve uygulamaya ‘Adalet için Millet Hattı’ isminin verildiği iddia ediliyor. Güvenlik güçleri vazifelerini yaparken, milletin desteğiyle terör belasına nihai nokta koymak istiyor. İhbar ve para ödülü değil, teröre karşı destek ve teşvik unsurları merkeze alınıyor.

TEŞVİK MİKTARI 4 MİLYON TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Yönetmelik ile terör örgütlerinin, başta üst düzey yöneticileri, bölge ve alan sorumluları, il ve ilçe sorumluları olmak üzere hiyerarşik olarak tüm yönetici kademeleri hedefleniyor. Verilecek teşvik ödülü, aynı zamanda EYP, mühimmat, can kaybına yol açan tüm lojistik unsurlar, eylem hazırlıkları gibi unsurları da kapsıyor. Etkili ve doğru olduğu tespit edilen her bilgiyi komisyon ayrı ayrı değerlendirecek, her bir bilgi için ayrı ayrı ödül kararı verilecek. Yakalanan veya etkisiz hale getirilen kişi veya engellenen suçun niteliğine göre teşvik miktarı 4 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Komisyon teşvik ödüllerinde bir mağduriyet ve gecikmeme yaşanmaması için de verilen bilginin doğruluğu tespitiyle beraber, en geç 10 gün için de kararı verecek. Komisyon ve teşvikler devletin terör örgütü olarak nitelendirdiği tüm örgütler için geçerli olarak. PKK, DEAŞ, DHKP-C, TKPML gibi tüm örgütler ve liderleri listede.

YÖNETMELİK İLE İLK DEFA DOĞRUDAN LİDER KADROSU HEDEFLENİYOR

Alınan bilgiye göre, yönetmelik ile ilk defa doğrudan lider kadrosu hedefleniyor. Daha önce kırmızı bülten çıkartılan kadro hakkında kapsamlı bir hazırlık göstergesi olarak görülüyor. Terör örgütüyle mevcut mücadele sürerken, öncelikli olarak zorla götürülen, kandırılan kişilerden ziyade, eylemlerin beyin takımını ve yönlendirici niteliği taşıyanlar hedef alınıyor. Örgütte alt düzey bir teröristin ortalama yaşam süreci 3-4 yılı geçmiyor. 1970’lerin sonundan bu yana, lider kadrosunda olanlar en az 20-30 yıldır binlerce kişiyi teröre sürüklemiş, binlerce insanın hayatına girmiştir. Yeni yönetmelik doğrudan bir şekilde öncelikli olarak bu kişileri hedef alıyor. Yönetmelik terörle mücadele konseptinde kapsamlı bilgi akışı, etkin müdahale ve etkisizleşme süreçlerini kapsıyor. Bilgi akışıyla beraber, bölge ve alan sorumluları da dahil olmak üzere lider kadroları etkisiz hale getirilecek ve terörün beyni diye nitelendirilebilecek isimler ve kadrolar tasfiye edilecek. Yönetmeliğin tek bir terör örgütüne yönelik olmadığı, tam tersine tüm terör örgütlerinin kapsaması ise önemli bir dönüm noktası. Türkiye’nin terörle mücadelede kapsamlı bir yol haritası hazırladığı anlamına geliyor. Vatandaş olmayanlar da yönetmeliğin sağladığı imkanlardan yararlanabilecek. Yani bir Irak veya Suriye vatandaşı da terör örgütlerinin lider kadroları hakkında bilgi verdiği zaman teşvik ödülünü alabilecek. Silaha ve silahlı eylemlere bulaşan tüm isimler hedef olacak. Korucular da yönetmelikten faydalanacak. Örgüt içi infaz geleneğinin en güçlü olduğu terör örgütlerinin başında gelen PKK’da yönetmelikle beraber infazların artabileceği ve korku ve panik duygusunun hakim olacağı değerlendiriliyor. Yönetmelikle kandırılan, zorla götürülen gençler değil, liderler hedefleniyor.

‘TERÖRÜN LİDERLERİ’ LİSTESİ ADI VERİLEN LİSTEDE ŞU AŞAMADA 200’E YAKIN İSİM TESPİT EDİLDİ

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığın’da bir komisyon oluşturulduğu öğrenildi. Bu komisyonun alt sekretaryası güvenlik birimlerinden gelen tüm verileri değerlendirecek ve en geç 3 gün içinde üst komisyona miktarın belirlenmesi için yönlendirecek. Üyeleri gizli tutulan komisyon, belirlenen nesnel kriterler etrafında tüm verileri, bilgiyi veren isimleri görmeden değerlendirecek. Daha sonra da belirlenen ödül elden teslim edilecek. Verilen bilgi ile kaç can kurtarıldığı, örgüte ne kadar darbe vurulduğu, söz konusu hedefin örgütteki pozisyonu gibi hususlarda nesnel kriterler belirlendi. İlk etapta yapılan hazırlıklar kapsamında bu kapsamda harcanmak üzere 100 milyon TL bütçe ayrıldı. Önümüzdeki haftalarda listelerin ilan edilmesini takip eden süreçte en az 500 milyon TL çıkması öngörülüyor. ‘Terörün Liderleri’ listesi adı verilen listede şu aşamada 200’e yakın isim tespit edildiği ve tüm detaylarıyla listeye konulduğu öğrenildi. Listeye, bölge ve alan sorumlularını da ekleme çalışmaları devam ediyor. Listenin bitmesiyle beraber 800 ila bin kişiyi bulması bekleniyor. Etkili bilgiyi veren kişiye, istemesi halinde yüz değiştirme, adres koruma gibi tüm koruma yöntemleri uygulanacak.

HER LİDER GRUBU İÇİN AYRI RENKLER BELİRLENDİ

Edinilen bilgiye göre, yönetmeliğin uygulama sürecinde nesnel kriterlerin uygulanması amacıyla 5 renk belirlendi ve renklere farklı düzeyler alındı. Her lider grubu için ayrı renkler belirlendi. Kademeli olarak belirlenen listede isimler, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve siyah diye sıralanıyor. Her gruptaki isimlere ise rengine göre bir numara verildi. Kırmızı-1, kırmızı-2, mavi-1, mavi-2 gibi Her bir ismin katıldığı veya talimatını verdiği terör eylemleri, yol açtığı can kayıpları belirleniyor, fotoğrafları, örgütlere katılım yılları ve faaliyetleri gibi detaylı biyografileri hazırlanıyor. Şu ana kadar listede yeri netleşen 200’e yakın isim bulunduğu bildirilirken, kırmızı ve mavi listesi ilk etapta açıklanacak. Kırmızı listede: 2 DHKP-C, 1 DEAŞ, 1 MLKP, 16 PKK’lı bulunuyor. Mavi Listede: 3 MLKP, 17 PKK’lı bulunuyor.

Öte yandan, kırmızı listenin, örgütteki etki durumlarına göre şekillendiği yani sadece örgütün verdiği pozisyon değil, gerçekten kararlarda etkili olup olmadıklarına göre belirlendiği öğrenildi. Mavi listedekiler daha çok bölge ve alan sorumluları ile doğrudan sivillere yönelik saldırıların ve tehditlerin çok yoğun olduğu bölgelerden seçildi. EYP’lere, EYP’lerin yerleştirildiği yerlere yönelik bilgi verenler komisyonun özel olarak üzerine duracağı bir başlık olarak belirlendi. Her bir listede ilk etapta 40-45 kişi belirlendi. Bunların ilk 20’si açıklanıyor.