Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci; “Biz Afrin’e bir etnik gruba karşı operasyon yapmıyoruz. Biz teröre karşı bir operasyon yapıyoruz. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri de, hem destekçileri de bunu çok çok iyi biliyor. Biz bunu görüşmelerde belgeleriyle ortaya koyduk.” dedi. Bakan Tüfenkci, “Operasyonların ekonomiye etkisini bir çok kere insanlar soruyorlar, esasında biz bu operasyonların genel itibariyle 2018’de bütçelemesini yapmıştık. Milli savunmaya ayırdığımız payı yüzde 40’lara varan esasında yükselmiştik. Şuana kadarda önemli bir yük bütçenin dışında öngöremediğimiz bir yükte getirmemiştir.” İfadesini kaydetti.

“Terörü hareket edemez hale getirdik”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci; AKP Yeşilyurt İlçe, Gençlik ve Kadın kolları mensuplarıyla Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi.

Bakan Tüfenkci buradaki konuşmasında; “Biz Afrin’de bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Esasında Türkiye olarak biz bu operasyonları daha önce de yaptık. Cerablus’ta yaptık, El Bab’da yaptık, olmadı Nusaybin’de yaptık, Sur’da yaptık, Cizre’de yaptık, Şırnak’ta yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Terörle mücadele ediyoruz. Terörün belini kırdık,hem kırsalda hem şehirde hareket edemez hale getirdik, etmeye de devam edeceğiz. Bunun devamı olarak da sınırlarımızın dışında yuvalanan terör örgütlerine karşı tıpkı Kandil’e yaptığımız operasyonlar gibi, tıpkı El Bab’a yaptığımız operasyonlar gibi şuanda da Afrin’e operasyon yapıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi biz Afrin’e bir etnik gruba karşı operasyon yapmıyoruz. Biz teröre karşı bir operasyon yapıyoruz. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri de, hem destekçileri de bunu çok çok iyi biliyor. Biz bunu görüşmelerde belgeleriyle ortaya koyduk. Onlardan farklı bir anlayış değil, teröre karşı ortak bir anlayış bekliyoruz. Eğer samimilerse, eğer dünya samimiyse, eğer Cenevre, Birleşmiş Milletlerin bir anlamı varsa terörün o bölgelerde yok edilmesi, o çocuklarının özgürlüğe kavuşturulması lazım. Eğer oradaki ticareti terör örgütleri kontrol ediyorsa, sömürüyorsa oradaki tarımı terör örgütleri Afrin’lilere yedirmiyorsa, Türkiye olarak biz bundan rahatsızlık duyarız.

Bir de oradan terör yuvalanmalarıyla Türkiye’ye karşı füzeler atılıyorsa, sivil vatandaşlarımız şehit oluyorsa veya insanlarımız yaralanıyorsa biz buna asla ve asla müsaade etmeyiz, ettirmeyeceğimizi de ilan ettik ve operasyonlar da başarıyla devam ediyor. Türkiye’de de, dünyada da bu anlayışla biz hareket ediyoruz ve bu anlayışla bu operasyonları sürdürüyoruz. Gittiğimiz yerlere insani yardımımızla gittiğimiz yerlerde sivillere karşı hassasiyetimizde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada dünyada fark oluşturuyoruz. Birileri bunu yalan algılarla operasyonlarla sosyal medyadaki farklı farklı alanlardaki fotoğrafları algı haline getirerek bugün Türk askerlerinin operasyonları gibi sunmalarına rağmen biz bu hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz ve inşallah ta operasyondan başarıyla çıkacağız.” ifadelerini kaydetti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com