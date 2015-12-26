AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, partinin il başkanı Bülent Tüfenkci ve teşkilat üyeleriyle birlikte Hanımınçiftliği Belediyesi’ni ziyaret etti.



Milletvekili Şahin, ziyaret sırasında yapıtığı konuşmada, “Teşkilat olarak seçim sonrası da ilçe belde ve köy ziyaretlerini aralıksız devam ettiriyoruz. Muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla ve belediye başkanlarımızla şehrimizin sorun ve sıkıntılarının asgariye indirilmesi için fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu kapsamda Hanımınçiftliği Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Temennimiz birlik ve beraberlik içerisinde ortak akılla sorunların çözümüdür”dedi.



Hanımınçiftliği’nin AK Parti’ye büyük destek verdiğini söyleyen İl Başkanı Bülent Tüfenkci de bu ziyaretin teşekkür ziyareti olduğunu söyledi.Cevher Dudayev Mahallesinde İlköğretim ve Karşıyaka mahallesinde ise ilköğretim okulunun yapılacağını dile getiren Tüfenkci, karayolları ile sıkıntıların giderilmesi içinde gerekli duyarlılığın gösterileceğini sözlerine ekledi.

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