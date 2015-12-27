“Tesis Sorunu Var..”

Malatya İl Genel Meclisi toplantısında, kadın sporcuların sorunları konuşuldu.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda, İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündeme ilişkin maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda Kadın Hakları ve Eşitlik Komisyonu tarafından, bayan sporcuların sorunlarıyla ilgili yapılan çalışma sonrası oluşturulan rapor görüşüldü. Komisyon tarafından hazırlanan raporda, “Günümüzde her yaşta sağlığın korunması ve kaliteli bir yaşam sürdürmede egzersizlerin ve sporun etkileri bilimsel olarak ortaya konmuştur. Bir toplumun sağlıklı nesillere ve sağlıklı geleceğe ulaşabilmesi için toplum fertlerinin spordan uzaklaşmaması sürekli sporun içinde bulunması gerekir. Fakat Türk toplumunda gerek bireysel gerek amatör gerekse profesyonel manada spor yapan kişi sayısı çok azdır. Bu durum kadınlarda daha kısıtlı bir hal almaktadır. Kadının sporla ilişkisi erkek egemen toplum yapılarının sonucu sürekli engellenmiş ve spor yapan kadın sayısı diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslanamayacak kadar düşük kalmıştır” denildi.

Malatya özeli ile ilgili yapılan çalışmalarda ise şunları kaydedildi:

“Kadınların spordaki etkinlikleri ve spor yapan kadın sayısının arttırılabilmesi için yerel yönetimlerin desteği şarttır. Yerel yönetimler tarafından bayan sporcuların faaliyet gösterdiği çeşitli spor dalları desteklenmelidir. İlimizdeki ailelerin birçoğu sporu kız çocukları ve kadınlar için gereksiz görmektedir. Bu da ailelerde spor bilincinin bulunmadığını göstermektedir. Malatya’da çok ciddi bir spor tesisi sıkıntısı bulunmaktadır. Semt sahalarının yetersizliği nedeniyle amatör sporcuların yeterli çalışma zamanı bulamaması, ilimizdeki sportif başarıları olumsuz etkilemektedir. Tesis yetersizliği, hem kadın sporcuların hem de erkek sporcuların aynı anda ve aynı mekanda antrenman yapmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle birçok aile kız çocuklarının spor yapmasına sıcak bakmamaktadır. İlimizdeki iş adamlarının spora desteği sağlanmalıdır. Bu nedenle sponsorluk yasası çeşitli organizasyonlar ile iş adamlarına anlatılmalıdır. Spor yapan kız öğrencilerin önemli bir kısmının kentimizin gelir seviyesi düşük mahallelerinde yaşıyor olmasından dolayı, malzeme yetersizliği çekilmektedir. Bu durumun giderilmesi için spor yapan kız öğrenciler ve kadınlara gerekli görülen hallerde malzeme desteği sağlanmalıdır. Parklarda, yürüyüş yollarına ve caddelere yakın inşa edilmiş olan spor aletleri kadınların buradaki çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kurulacak spor tesislerinin parkların daha iç alanlarına inşa edilmesi uygun olacaktır. Yeşiltepe’de bulunan spor tesisleri birçok sportif faaliyete ev sahipliği yapmaktadır. Fakat İl merkezine olan uzaklık ve spor tesislerine otobüs seferlerinin olmaması, burada spor yapan kadınları ve kız çocuklarını olumsuz etkilemektedir. Bu sorunun giderilebilmesi için hafta sonları otobüs güzergahı bu alanı da kapsayacak şekilde düzenlenmelidir” görüşü yer aldı.

Okunan rapor sonrası yapılan çalışmayla ilgili söz alan Kadın Hakları ve Eşitlik Komisyonu Başkanı Nuri Karadaş, raporla ilgili açıklamada bulundu.

Karadaş, rapor kapsamında Malatya’daki bayan antrenör ve sporcularla bire bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, “Bayan antrenörlerimiz ve bayan futbol takımımızla bir araya gelerek, görüşme yaptık. Bayan antrenör ve sporcularımızın sorunlarını dinledik. Bu doğrultuda raporumuzu hazırladık. Ama gördük ki, spor yapan bayanlarımızın birçok sorunları var” dedi.

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Vahap Altınok ise, yapılan çalışmadan dolayı Kadın Hakları ve Eşitlik Komisyonu’na teşekkür ederek, “Bayanlarımızın özellikle de kısal alanlarda yaşayan genç kızlarımızın sporla ilgisi ve yatkınlığı gayet fazla ama bunun için saha, iletişim, malzeme ve spor yapacak alan bulmakta çok büyük zorluklar var. 81 ilde 13-14 ilden birisi olan Malatya Bayanlar Futbol Takımı çok büyük başarılar elde ediyor. Ama bu başarıları elde etmesine rağmen halen Malatya kamuoyundan ve sivil toplum örgütlerinden bu sporcularımıza destek sağlanmıyor. Bu bir vesile olsun ve sizlerin vasıtasıyla bunun bir çağrışımını yapalım” diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata da bayan sporculara destek verilmesi gerektiğine dikkat çelerek, şunları kaydetti:

“Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı ile bire bir görüştüm. Birkaç yönetici arkadaş kulüple ilgileniyor. Raporda da belirtildiği gibi maddi ve manevi sıkıntıları var. Türkiye Kadınlar Futbol 2. Liginde mücadele ediyorlar. Bu belki de Malatya’da bilinmiyordu. Komisyonumuzun yaptığı çalışmayla kamuoyu da bunu duyacaktır. Mutlaka bunlara destek verilmesi gerektiğine inanıyoruz.”

Yapılan konuşmaların ardından İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata, komisyon tarafından hazırlanan raporu oylamaya sundu. Rapor, oy birliğiyle kabul edildi.