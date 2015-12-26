Tesis YMS Alt Yapısına mı?

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’ne (BAL) düşen Malatyaspor’un kullandığı Yeşiltepe Tesisleri’nin Yeni Malatya Spor’a alt yapının kullanması için tahsis edilmesi konusu halen netlik kazanmadı.

Geçtiğimiz sezon Nurettin Soykan Tesisleri’nde bulunan Malatyaspor’un, Yeşiltepe Tesisleri’nde bulunan Yeni Malatya Spor ile tesisleri değiştirmesinin üzerinden bir yıl geçti. Spor Toto 3. Lig’de mücadele ettiği dönemde Yeşiltepe Tesisleri’nde bulunan Malatyaspor, BAL Ligine düştü. Sarı kırmızılı takım halen Yeşiltepe Tesislerini kullanıyor.

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yeni Malatya Spor’un alt yapıya tahsis etmek üzere Yeşiltepe Tesisleri’ni istediği belirtilirken, konuyla ilgili çalışmalara başlanıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, tesisle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını söylemişti.

Kamuoyu, Yeşiltepe Tesisleri’nin Yeni Malatya Spor alt yapısına tahsis edilip edilmeyeceği konusunda alınacak kararı bekliyor.