Tesisin Yolu da Tamam

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Yeni Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinin hizmete girmesiyle araç yoğunluğunun arttığı Şişman Mahallesi Yolu’nda iyileştirme çalışmaları yapılıyor. 3 kilometrelik yolda yapılan genişletme ve düzenleme çalışmalarıyla ulaşım kolaylaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Malatya – Elazığ Yolu ile Şişman Mahallesi arasındaki yolun 2 kilometrelik kısmında çok dar olan virajlar mümkün olduğunca genişletilerek daha güvenli hale getiriliyor. Mevcut 5 metre genişliğindeki yol ise yapılan iyileştirmeler ve yol genişletme çalışmaları neticesinde 8 metreye çıkarılıyor.

Sürdürülen çalışmalar sırasında ayrıca Şişman Mahallesi yolu ile Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi arasında da 1 kilometre uzunluğunda yeni yol açılarak, statik asfalt serimi yapıldı. Yine Tesis içerisindeki bağlantı yollarının da asfalt serimi yapılarak, kullanıma hazır hale getirildi.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından Şişman Mahallesi yolu üzerinde sürdürülen çalışmalar sırasında, 2 dere yatağına da 1600’lük büzler döşenerek daha güvenli hale getirilmesi sağlandı.