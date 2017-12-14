Tetikçilerden Sonra Azmettirci İddiasıyla 1 Tutuklama Daha

Malatya’da yaklaşık 2 ay önce meydana gelen ve faili meçhul olan otopark işletmecisinin öldürülmesi olayı Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda aydınlatılırken, olayının tetikçisinin de bulunduğu 3 şüphelinin ardından, cinayeti azmettirdiği iddia edilen işadamı M.D.’de tutuklandı.

Malatya’da Salköprü Mahallesi Arkadaş Sokak üzerindeki bir otopark giriş kapsının önünde 16 Ekim 2017 tarihinde saat 17.30’da meydana gelen olayda, tabanca ile ateş açılması sonucunda, otopark işletmecisi 31 yaşındaki Mehmet Uçkun ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

OLAY NASIL ÇÖZÜLDÜ?

Cinayeti işleyen kişinin olay esnasında üzerinde görülen şapka ile montu bahçelik bir alanda bulan Asayiş Şubesi ekipleri, olaydan bir gün önce alındığı belirlenen mont ile şapkanın satıldığı mağazaları da tespit etti. Mağaza ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden katil zanlısının eşkali belirlendi. Asayiş Şubesi ekipleri ayrıca özel ekip kurarak cinayetin işlendiği noktaya giden bütün cadde ve sokaklardaki MOBESE, işyerleri, özel hat minibüsleri ile Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs ve trambüslerin güvenlik kameralarını toplayarak, 600 kamera görüntüsünü inceledi.

Yapılan incelemede, olaya karışan 2 şüphelinin kendi kimlik bilgileri, bir şüphelinin ise sahte kimlik bilgisi ile kentteki bir otelde 3 gün kaldıkları ve bu süreçte cinayetin işlendiği otoparkın çevresinde keşif yaptıkları kamera görüntülerinden tespit edildi.

Cinayetten önce Malatya’ya İstanbul’dan kiraladıkları otoyla gelen 3 şüphelinin, cinayetin otoyu Malatya’da bırakarak otobüsle döndükleri, daha sonra G.K. adlı şahsı göndererek otoyu aldırdıkları belirlenmişti.

TETİKÇİ İLE BİRLİKTE 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Kimlikleri belirlenen ve Malatya’dan gönderilen özel ekiplerce şüpheliler tetiği çeken Z.E ile olaya karışan arkadaşları S.T. ve B.K. İstanbul’da, G.K. ise Bursa’da gözaltına alındı.

Aralarında cinayet anında tabancayı kullanan kişinin de bulunduğu Z.E, S.T. ve B.K. çıkartıldıkları Malatya Sulh Ceza Hakimliği’nce 10 Aralık günü tutuklanırken, G.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CİNAYETİN AZMETTİRİCİSİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN İŞADAMI DA YAKALANDI..

Asayiş Şubesi cinayet Bürosu ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonucunda, cinayeti azmettirdiği ve İstanbul’dan adam tutarak cinayeti işlettiği iddia edilen işadamı M.D. de yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sonrasında Malatya Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkartılan olayın azmettiricisi olmakla suçlanan M.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın adli soruşturmasında gizlilik kararı bulunması nedeniyle olayın detayları hakkında geniş bilgi edinilemedi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTO: Otoparkın güvenlik kamerasından tetikçi Z.E. tarafından, Mehmet Uçkun’a ateş açılması anı