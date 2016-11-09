TFF 1. Lig 11. Hafta Programı
TFF 1. Lig’de 11. haftanın maç programı açıklandı. Karşılaşmalar, milli maçların olması dolayısıyla 19, 20 ve 21 Kasım’da oynanacak.
TFF 1. Lige milli maçlar nedeniyle bir haftalık ara verildi. Lig’de 11. hafta karşılaşmaları 19, 20 ve 21 Kasım’da oynanacak. Müsabakaların programı şöyle:
19 Kasım Cumartesi
13.00 Ümraniyespor-Sivasspor/stat belli değil
13.00 Boluspor-Altınordu/Bolu Atatürk Stadı
15.30 Balıkesirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor/Balıkesir Atatürk Stadı
16.00 Elazığspor-Mersin İdmanyurdu/Elazığ Atatürk Stadı
19.00 Göztepe-Bandırmaspor/Bornova Doğanlar Stadı
20 Kasım Pazar
15.00 Eskişehirspor-Yeni Malatyaspor/stat belli değil
17.00 Giresunspor-Adana Demirspor/Giresun Atatürk Stadı
19.00 Şanlıurfaspor-Denizlispor/Şanlıurfa GAP Arena
21 Kasım Pazartesi
18.30 Manisaspor-Samsunspor/Manisa 19 Mayıs Stadı.
Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / malatyahaber
Y3ni stadlarinda kucuk eksikler var unarim yeni stad da olur taraftarimizda maca goturulur