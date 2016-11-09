TFF 1. Lig 11. Hafta Programı

TFF 1. Lig’de 11. haftanın maç programı açıklandı. Karşılaşmalar, milli maçların olması dolayısıyla 19, 20 ve 21 Kasım’da oynanacak.

TFF 1. Lige milli maçlar nedeniyle bir haftalık ara verildi. Lig’de 11. hafta karşılaşmaları 19, 20 ve 21 Kasım’da oynanacak. Müsabakaların programı şöyle:

19 Kasım Cumartesi

13.00 Ümraniyespor-Sivasspor/stat belli değil

13.00 Boluspor-Altınordu/Bolu Atatürk Stadı

15.30 Balıkesirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor/Balıkesir Atatürk Stadı

16.00 Elazığspor-Mersin İdmanyurdu/Elazığ Atatürk Stadı

19.00 Göztepe-Bandırmaspor/Bornova Doğanlar Stadı

20 Kasım Pazar

15.00 Eskişehirspor-Yeni Malatyaspor/stat belli değil

17.00 Giresunspor-Adana Demirspor/Giresun Atatürk Stadı

19.00 Şanlıurfaspor-Denizlispor/Şanlıurfa GAP Arena

21 Kasım Pazartesi

18.30 Manisaspor-Samsunspor/Manisa 19 Mayıs Stadı.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / malatyahaber