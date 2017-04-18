TFF 1. Ligde 4 Haftalık Maç Programı Açıklandı
TFF 1. Ligde 30, 31, 32 ve 33. haftalarda oynanacak karşılaşmaların programı Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Ligin 29’uncu haftasında önümüzdeki Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor 30. haftada Göztepe’yle 29 Nisan Cumartesi günü Malatya’da, 31. haftada Bandırmaspor’la 3 Mayıs Çarşamba günü Bandırma’da, 32. haftada Adana Demirspor’la 8 Mayıs Pazartesi günü Adana’da, 33. haftada Boluspor’la 14 Mayıs Pazartesi günü Malatya’da karşı karşıya gelecek.
Evkur Yeni Malatyaspor’un halen en yakın rakibinin 5 puan önünde liderliğini sürdürdüğü TFF 1. Ligi’nde 30, 31, 32 ve 33. haftalara ilişkin maç programları şöyle:
Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com
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