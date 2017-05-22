TFF 1. Ligin Gol İstatistikleri

2016-2017 sezonu TFF 1. Lig’in 34 haftasına ait istatistiki bilgiler yayınlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü’nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı detaylı 2016-2017 sezonu 34 haftalık gol istatistikleri şöyle oluştu:

Ligin şampiyonu Sivasspor 51, ikinci Evkur Yeni Malatyaspor 47 gol kaydederken, ligin en golcü takımı 62 golle Eskişehirspor oldu.

EVKUR YENİ MALATYASPOR’DA 47 GOLÜN DAĞILIMI

Adını Süper Lig’e yazdıran Evkur Yeni Malatyaspor, 34 karşılaşmada rakip ağları 47 kez havalandırırken, kalesinde ise 40 gol gördü.

Sarı kırmızılılar 47 golün 31’ini ayakla, 13’ünü kafayla, 3’ünü penaltıdan kaydederken, 1,38’lik ortalamayla oynadı.

POTE GOL KRALI OLDU

Adana Demirspor’da forma giyen forvet oyuncusu Mickael Franck Pote, rakip ağları 24 kez havalandırarak ligin gol kralı oldu.

TFF 1. Lig’de 2016-2017 sezonunda 62 gole ulaşan Eskişehirspor oldu. Kırmızı siyahlıları 56 golle Boluspor ve Balıkesirspor takip etti.

Pote, 24 golle kral olurken, Göztepeli Adis Jahovic 21, Bolusporlu Rydell Romano Poepon 20 gol kaydetti. Evkur Yeni Malatyaspor’un en golcü ismi ise 13 golle Boucabar Dialiba Diabang oldu.

LİGDE 817 GOL ATILDI

TFF 1. Lig’de bu sezon 817 gol kaydedildi.

817 golün 78’i penaltıdan atılırken, 572’si ayakla, 143’ü kafayla kaydedildi. 24 golü ise rakipler kendi ağlarına gönderdi.

Lig’deki 817 golün 490’ını ev sahibi takımlar, 327’sini ise deplasman takımları attı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi