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Malatya Haber -

TFF 1. Ligin Son 3 Haftasına Yürek Dayanmaz

TFF 1. Ligin Son 3 Haftasına Yürek Dayanmaz
  • 06.05.2017
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TFF 1. Lig’de bitime 3 hafta kala zirvede yarış iyice kızıştı. 57 puanla zirvede yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor deplasmanında aldığı farklı mağlubiyet sonrası en yakın takipçiler Eskişehirspor ve Göztepe, haftayı galibiyetle tamamlayarak, aradaki puan farkını 2’ye düşürdü.

TFF 1. Lig’de 31’inci hafta geride kaldı. Bandırmaspor deplasmanından 5-0’lık skorla mağlup ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor, haftayı puansız tamamlamasına rağmen 2 puan farkla zirvedeki yerini korudu. Haftanın en kazançlı takımları Eskişehirspor ile Sivasspor ise puan farkını düşürerek, zirve yarışında önemli bir avantaj yakaladılar.

Ligin bitimine 3 hafta kaldı. Ligde 32’nci hafta karşılaşmaları 6-7-8 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla devam edecek.

Ligin son 3 haftasında zirvedeki takımların oynayacağı karşılaşmalar şöyle:

1-57 puanlı Yeni Malatyaspor: Adana Demirspor (deplasman), Boluspor (iç saha), Sivasspor (deplasman)

2-55 puanlı Eskişehirspor: Denizlispor (deplasman), Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (iç saha), Altınordu (deplasman)

3-55 puanlı Sivasspor: Bandırmaspor (iç saha), Adana Demirspor (deplasman), Evkur Yeni Malatyaspor (iç saha).

32. HAFTA PROGRAMI

SON PUAN DURUMU

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

 

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