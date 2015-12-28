TFF Başkanına Ziyaret

Aralarında Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in de bulunduğu PTT 1. Lig kulüpleri başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’i ziyaret etti.

TFF’nin Beykoz-Riva’da bulunan idari merkezinde gerçekleşen öğle yemeğinin de yendiği ziyarette TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez ve Erhan Kamışlı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da hazır bulundu.

Öğle yemeğinin ardından, PTT 1. Lig kulüplerinin başkanları TFF Profesyonel Futbol Komitesi ile bir toplantı yaptı. Toplantının ardından, tüm başkanlara Milli Takım forması hediye edildi.