Sivas Maçının İstanbul’a Alınması İstenecek

Evkur Yeni Malatyaspor’un ikinci yarının ilk haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmayı İstanbul’a aldırmak için girişimde bulunacağı öğrenildi.

Sarı kırmızılı kulüpte bir süredir ‘iç saha maçlarının nerede oynanacağı’ tartışması yeni bir boyut kazandı.

Kulübün Sivasspor ile 14 Ocak Cumartesi günü iç sahada oynanacağı karşılaşmayı İstanbul’a almak için TFF’ye başvuruda bulunacağı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Ligin 17’nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor müsabakasının 14 Ocak Cumartesi günü 16.00’da Malatya İnönü Stadı’nda oynayacağını açıklamıştı.

KAMP ÇALIŞMALARI ÇARŞAMBA GÜNÜ TAMAMLANACAK

TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor’un devre arası kamp çalışmalarını Çarşamba günü tamamlayacağı kaydedildi.

Lig’de ilk yarının sona ermesinin ardından 8 günlük izin yapan ve ardından 2 Ocak’ta Antalya Side’de toplanarak, ikinci yarı hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılılarda, devre arası kamp çalışmaları yoğun tempoda sürüyor.

Çetin bir şampiyonluk yarışına sahne olacak olan ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor şuana kadar stopere Sezer Özmen, ileri uça da Ahmet Aras’ı transfer etti.

Devre arası kamp çalışmalarında güç ve kondisyon depolayan Evkur Yeni Malatyaspor, Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı.

Sarı kırmızılıların devre arası kamp çalışmaları kapsamında başka hazırlık maçı yapmayı düşünmediği öğrenildi.

“TAKIMA KATKI SAĞLAYACAĞIM”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Aytemiz Alanyaspor’dan transfer ettiği stoper Sezer Özmen, ikinci yarı hazırlıklarının istedikleri gibi geçtiğini ifade ederek, “Takıma katkı sağlamak için geldim. İyi çalışıyorum ve takıma ikinci yarıda büyük katkı sağlayacağıma inanıyorum” dedi.

Antalya’daki devre arası kamp çalışmalarının verimli geçtiğini kaydeden Özmen, “Takım olarak iyi çalışıyoruz. Kamp çalışmalarımız verimli geçiyor. Eksiklilerimizi giderip, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Özmen, takımda iyi bir ortam olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Evkur Yeni Malatyaspor olarak ikinci yarı çekişmeli geçecek olan şampiyonluk yarışına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Giresunspor ile bir hazırlık karşılaşması oynadık. Takımdaki herkes hazırlık maçında şans buldu. Takım olarak iyi mücadele ettik ve mücadeleyi 2-1 kazandık. Hazırlıklarımız oldukça iyi gidiyor ve takımda iyi bir ortam var. İnanıyorum ki bu birlik ve beraberlik bizi başarıya götürecektir.”

Yeni Malatya Gazetesi