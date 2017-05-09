TFF’den Son 2 Haftada Maç Gün ve Saati Düzenlemesi
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig’in son iki haftasında maçların tamamının aynı tarih ve saatteoynanmasını kararlaştırdı.
Şampiyonluk, play-off sıralaması ve küme düşmeme mücadelesinde kritik maçların oynanacağı 33 ve 34. haftalara ilişkin programları yeniden düzenlenen Futbol Federasyonu, her iki hafta maçlarının aynı günlerde oynanmasını ve aynı saatlerde başlamasına karar verdi.
Buna göre, 33. hafta maçlarının tamamı 14 Mayıs Pazar günü, 34. ve son hafta maçları da 20 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
Maçların programı şöyle açıklandı:
Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi
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Arkadaşlar 1 puan Malatyaspor umuza yeterli oluyor mu acaba ? Eskişehir in puanını silinmesinden dolayı ikili averaj geçerli değil diyorlar doğru mu ?