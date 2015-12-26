TFF’ye Seçim Şoku..!
Kulüpler Birliği, Futbol Federasyonu’nun 26 Haziranda yapılacak Mali Genel Kurul Toplantısı’nda, gündeme
“güvenoyu yoklaması” maddesinin eklenmesi için önerge vermeyi kararlaştırdı.
Ankara’nın Balgat semtindeki merkez binasında yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Özhan Canaydın, daha önce aldıkları kararın arkasında olduklarını belirterek, “26 Haziran’da ypılacak Mali Genel Kurul Toplantısı’na seçim maddesinin ilave edilemsine oy birliğiyle karar verdik” dedi.
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