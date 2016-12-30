TFF’yi Ziyaret Ettiler
2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği ve aynı zamanda Karagümrük Kulübü’nün başkanı olan Cengiz Günaydın ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’e TFF’nin Beykoz-Riva’daki idari merkezinde nezaket ziyaretinde bulundu.
TFF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in de hazır bulunduğu ziyarette, 2 ve 3. Lig Kulüpleri Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e plaket takdim etti.
tff.org.tr
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yıldırım demirören oraya yakısmıyor bence zaten ziyarettende hiç memnun kalmamıs tipine bakılırsa