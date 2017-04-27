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Malatya Haber -

The Circle

The Circle
  • 28.04.2017
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Mae Holland (Emma Watson) dünyanın en güçlü teknoloji şirketlerinden biri olan The Circle’da iş bulduğunda büyük bir mutluluk yaşar. Burada geçirdiği ilk zamanlarında da her şey yolunda görünmektedir, hatta şirkette yükselmeye de başlamıştır. Ancak şirketin, milyarlarca insanın özel hayatıyla ilgili ne kadar çok şey bildiğini yavaş yavaş öğrendikçe, bireysel özgürlüklere nasıl saygısızlık edildiğini anladıkça fikirleri değişmeye başlayacaktır.
Dave Eggers’ın 2013’te basılan aynı adlı kitabından uyarlandı.

Vizyon Tarihi: 28 Nisan 2017
Yapımı : 2017 – ABD
Tür : Bilim Kurgu , Dram , Gerilim
Süre: 110 Dak.
Yönetmen : James Ponsoldt
Oyuncular : Emma Watson , Tom Hanks , Karen Gillan , John Boyega , Ellar Coltrane
Senaryo : James Ponsoldt
Yapımcı : Tom Hanks , Anthony Bregman

sinemalar.com

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