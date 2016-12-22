THE Şube, Çitil Başkan Oldu

Genel Merkezi Ankara’da bulunan Türk Hukuk Enstitüsü (THE)’nün Malatya Temsilciliği şubeye dönüştürüldü. Daha önce temsilci olan Avukat Alper Çitil de şube başkanlığına getirildi.

Kurucu başkanlığınını Avukat Alper Çitil’in üstlendiği Türk Hukuk Enstitüsü Malatya Şubesi Avukatlar Arif Yıldız, Taner Özhan, Muhammed Afşin Arıkan, İsmail Arıkan, Emine Erol’un katılımıyla kuruldu.

Şubenin kurucu yönetim kurulunda aynı zamanda Malatya Barosu Disiplin Kurulu üyesi olan Av. Alper Çitil, Malatya Barosu Yönetim Kurulu üyesi olan Av. Gökhan Ulu ve Malatya Barosu Başkan Vekili olan Av. Onur Demez bulunuyor.

Türk Hukuk Enstitüsü Malatya Şube Başkanı Avukat Alper Çitil, yaptığı açıklamada, “Kurulduğu günden bugüne Türk Hukukunun daha ileriye gidebilmesi, hukukumuzun milli bir bakış açısı ile temel değerlerimiz etrafında şekillenebilmesi, milli ve manevi hassasiyete sahip hukukçuların birlikte çalışabilecekleri bir ortamın temin edilmesi ve nihayetinde hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi için tam 39 yıldır mücadele vermektedir. Bu mücadelemiz Malatya’da aynı çerçevede bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonrada devam edecektir. Amacımız, Türk hukukunun gelişmesine, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesine, hukukçular arasında birlik ve mesleki dayanışmanın sağlanmasına milli ve manevi hassasiyete sahip hukukçularla el birliği ile katkıda bulunmaktır” dedi..

“Enstitümüz, Türkiye Cumhuriyeti’nin türlü organlarının, idare teşkilatı birimlerinin, kamuya hizmet sunan kuruluşlarının, gerek milli, gerekse milletlerarası alanlarda karşılaşacağı hukuk meseleleri inceler ya da incelettirir” diyen Çitil daha sonra şunları belirtti:

“Yasama ve idari alanlardaki düzenleme ve gelişmeler için çalışmalar yapar, hukuki referans ve araştırma servisleri, merkezleri kurar, yönetir. Amacına ulaşmak için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapar, konferanslar ve toplantılar tertipler. Türk hukukunun temel ilkelerini, meselelerini ve bunların çözümlerini araştırmak, açıklamak, öğretmek ve bu alandaki resmi ve özel faaliyetlere yardımcı olmak için seminer, konferans, serbest ders, kurs ve benzeri programlı faaliyetler düzenler. Bu amaçlar doğrultusunda kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Türk Hukuk Enstitüsü Malatya Şubesi’nin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını dileriz.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com