THK’nın Deri Hasılatı!..

Türk Hava Kurumu (THK) Malatya Şube Başkanı Mehmet Torun, bu yıl Kurban Bayramı’nda geçen yıla göre yüzde 50 oranındaki bir artışla deri toplandığını söyledi. Bu arada Jandarmanın da 3 ayrı denetimde ele geçirdiği derilere el koyduğu bildirildi.

THK’NIN AÇIKLAMASI..

THK Malatya Şube Başkanı Mehmet Torun, şube binasında düzenlediği basın toplantısında, kurban derilerinin toplanması ile ilgili olarak bilgi verdi. Torun, “Bu yıl deri toplamada, geçen yıla göre yüzde 50 oranında bir artış gösterdik. Bu bayramda 4 bin 597 adet koyun, 2 bin 842 adet keçi ve 673 adette büyükbaş hayvan derisi toplandı. Geçen yıl ise 3 bin 273 adet koyun, 2 bin 22 adet keçi ve 648 adet büyükbaş hayvan derisi toplanmıştı. Türk Hava Kurumu’na destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yaşanan artıştan dolayı da çok mutluyuz” dedi.

Torun, Malatya’daki deri toplama işinin oluşturulan 22 ayrı ekiple yürütüldüğünü de kaydetti.

JANDARMANIN DERİ OPERASYONLARI..

Öte yandan, bayram süresince Jandarma tarafından da deri operasyonları yapıldı.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Kasabası merkezinde A.Ç.nin kullandığı 44 AP 970 plakalı traktörle, sürücü ve İ.A. adlı şahısların kurban derisi topladıklarının saptandığı, bu kişilerin Yakınca Beldesi Camii Dernek Başkan Yardımcısı İ.Ç. tarafından görevlendirildiklerinin belirlendiği, bu kişilerce toplanan 22 büyükbaş ve 17 küçükbaş hayvan derisinin THK yetkililerine teslim edildiği, şahıslar hakkında Hükümet Emirlerine Muhalefet suçlamasıyla işlem yapıldığı jandarma tarafından açıklandı.

Yeşilyurt İlçesinin Gözene Köyündeki jandarma devriyesi sırasında M.P. adlı şahsın kurban derisi topladığının haber alındığı, bahçesinde 3 adet keçi derisinin bulunduğu, derilerin Yeşilyurt Kaymakamlığına teslim edilmek üzere muhafaza altına alındığı belirtildi.

Malatyadan Darende yönüne gitmekte olan M.S. yönetimindeki 44 DN 244 plakalı kamyonun Balaban Kasabasında durdurulduğu, kamyonda 88 adet küçükbaş, 2 adet de büyükbaş hayvan derisinin bulunduğunun saptandığı, derilerin Veteriner Raporu olmadan sevkedildiği gerekçesiyle sürücü hakkında işlem yapıldığı bildirildi.