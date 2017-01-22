THM Konseri İlgi Gördü
Malatya Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu’nun verdiği “Anadolu’dan Türküler” konseri yoğun ilgi gördü.
Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve şube müdürleri ile kurum kuruluş temsilcileri ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Sunumunu Burak Gün’ün yaptığı konser, Şef Yaşar Büyükyolcu’nun yönetiminde icra edilen türkülerle gönülleri mest etti. Duygu dolu konserde okunan Yemen Türküsü de hüzün yaşattı.
Katılımcıların takdirini toplayan konser sonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Şef Yaşar Büyükyolcu’ya çiçek takdim etti.
Bülten
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."