THY’de Malatya Seferleri İptal

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada, yurt genelindeki olumsuz hava şartları nedeni ile Cuma günü iç hatlar ve dış hatlarda toplam 40 seferin iptal edildiği belirtildi. İptal edilen iç hat seferleri arasında Malatya’nın da bulunduğu öğrenildi. Buna göre Cuma günü İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Malatya’ya saat 07.05’te yapılacak sefer ile Malatya’dan İstanbul’a yapılacak olan 9.30 seferi iptal edilmiş oldu.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

THY duyuruda,Atatürk Havalimanı’ndan yurt dışına yapılacak Honnaver, Cenevre, Bakü, Hamburg, Atina, Nicezve Batum seferleri ile iç hatlarda Malatya, Denizli, Ankara, Gaziantep, Diyarbakır,İzmir, Muğla, Sivas, Sinop ve Erzincan’a yapılacak bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

KONTROL EDİLMELİ

THY tarafından yapılan açıklamada, “Havalimanına gelmeden önce uçuşunuzun güncel statüsünü Çağrı Merkezi’nden (444 0 849) veya web sitemiz üzerinden kalkış ve varış uygulaması ile kontrol edebilirsiniz. Eğer uçuşunuz iptal olmuş ise mağdur olmamanız için lütfen havalimanına gelmeden önce yeni bir uçuşla ilgili Çağrı Merkezi’nden (444 0 849) onay alınız.” İfadeleri kullanıldı.