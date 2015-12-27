Tıklayın, Kontrol Edin!
Yerel seçimler 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak. YSK bu seçime ilişkin listeleri yeniden askıya çıkardı. Tıklayın, kontrol edin.
Aşağıdaki alana T.C. Kimlik Numaranızı yazarak Seçmen Kütüklerine kayıtlı olup olmadığınızı, ya da nerede kayıtlı olduğunuzu öğrenebilirsiniz…
Dikkat: Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesinde yaşanan yoğunluktan dolayı sorgulamada sıkıntı yaşanmaktadır. Kimlik numaranızı birden fazla yazarak sorgulamadan sonuç alabilirsiniz
http://www.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgi.jsp?ver=6509
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