Tıp Merkezi’nde İntihar Etti
Tedavi amacıyla Turgut Özal Tıp Merkezi Psikiyatri Servisi’ne yatırılan 39 yaşındaki kadın kendisini asarak intihar etti.
Olay; Turgut Özal Tıp Merkezi Psikiyatri Servisi’nde meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik rahatsızlığı nedeniyle bir gün önce Psikiyatri Servisi’ne tedavi amacıyla yatırılan 39 yaşındaki Elif T.adlı kadın, boş bir odada kendisini eşarpla asarak intihar etti. Olay gece yarısı fark edildiğinde kadının öldüğü tespit edildi ve durum polise bildirildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
FOTO: Google Arşiv
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."
Psikiyatri servisinin amacı insanları tedavi etmektir . Insanlara yüksek dozda ilaç verirseniz onları tedavi değil bağımlı yaparsınız ayrıca her gelen hastaya sürekli ilaç verilemez bu insan anatomisine aykırı bir durum . Her hastaya bir sağlık çalışanı düşmüyor ne yazikki bu yüzden her daim birileri hastaların peşinden gidemez. Zaten kendini asarak intihara kalkisan kişiyi kurtarmak neredeyse imkansız insanın vücut ağırlığına dayanmayan boyun halk diliyle kırılır ve sinirler zarar görür ilk aşamada vücut felç olur ve hemen ardından olum gerçekleşir ben burada bir ihmal olduğunu düşünmuyorum , ancak tavanda birseyleri baglayabilecek bir cikinti olmamasi gerekiyor cunku esarp veya sal yerine pantolon kazak ve benzeri giysilerde kullanilabilir.Allah ailesine sabır versin
Her ilacın her hastadaki etkisi bir değildir. Psikiyatri ilaçları düşük doz başlanır, günler ve haftalar içinde doz yükseltilir. Kadın hastaneye yatalı bir gün olmuş. İllaki henüz ilacın faydasını görmemiştir. Hastane ve sağlıkçılardan memnun değilseniz, burnunuz akınca acile gelmeyin, gidip bi 50 kuruşa peçete alın.
İlaç az gelmiş.
Yeter be bu dami birilerinin sucu yeter artık kendinize gelin kadının eşarbını mi alsalardı ver kendinimi aşarsın deselerdi her zaman birilerinin üstüne atmaya çalışmayın
Eşarbını almazlar tabkde ama ruhsal bozukluğu olan birini öylece bırakılmaz en azından sakinleştirici iğne felan yapılır yada ilaç bişey verilir
sen ne saçmalıyon Psikiyatri hastasını nasıl gözetim aldında tutmazlar
Ya böyle bir sorumsuzluk olurmu ya kadın iyi olsa psikiyatri de ne işi var niye ilaç ile onu rahatlatmamişlar yazık ya gerçekten çok yazık ne yapacağımızı nereye gidecegim izi bilmiyoruz