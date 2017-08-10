TIR’da Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hava Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen bir uçakla Konya’daki bir donörden, Malatya’da bulunan bir hastaya organ nakli yapılmasının sağlandığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde günlük faaliyetlere yer verildi. Buna göre, Hava Kuvvetleri...