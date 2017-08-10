TIR’da Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu
Malatya-Kayseri Karayolu’nda üzerinde iş makinesi bulunan TIR’a bağlı dorsenin balatalarında çıkan alevler yoldan geçenlere ve itfaiye ekiplerine korku dolu anlar yaşattı.
Olay; Malatya-Kayseri Karayolu’da Darende ilçesinin Aşağıulupınar mevkiinde gece meydan geldi. Üzerinde ağır iş makinesi yüklü olan TIR seyir halinde iken, dorsesinin balatalarında alevler yükselmeye başladı.
Yoldan geçen diğer araç sürücüleri panik yaşarken, ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin Darende Şubesi’nden çıkan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, TIR’a müdahalede bulundular.
Yangında sadece TIR dorsesinde hasar oluştuğu ve üzerindeki iş makinesinin zarar görmediği bildirildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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