Tırmanış Şampiyonası Yapıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Gençler, Büyükler Lider Türkiye Şampiyonası’nın ilk ayağı, Malatya’da yapıldı.

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Spor Salonu’ndaki tırmanış parkurunda gerçekleştirilen ilk ayağa, 34 ilden 46 erkek ve 20 kadın sporcu mücadele etti.

İki gün süren mücadelede dereceye giren sporcular şunlar:

Genç Erkek

Sarp Şahin İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü birinci, Ahmet Yusuf Kılıç İstanbul Kartal Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ikinci, Vahap Karadağ Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü üçüncü.

Büyük Kadınlar

Ayşe Narman Bursa Mustafa Kemalpaşa Dağcılık ve Spor Kulübü birinci, Sevda Geyik Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Kulübü ikinci, Buket Akça İstanbul Kartal Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üçüncü.

Büyük Erkekler

Ali Şen İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü birinci, Muhammet Nuri Aydemir Ankara Atlas Tenis ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ikinci, Tugay Elbasan İstanbul Kurtarma Spor Kulübü üçüncü.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi ve İnönü Üniversitesi BESYO Öğretim Üyesi Dr. Faruk Akçınar, Şampiyonanın ilk ayağına katılan sporcu ve hakemlere teşekkür eden Akçınar Spor Tırmanış Gençler, Büyükler Lider Türkiye Şampiyonası’nın ikinci ayağının 12-13 Mayıs Samsun’da düzenleneceğini söyledi. Akçınar, Malatya’nın spor tırmanışta pilot merkezlerden birisi olduğunu belirterek, “Katılımın yüksek olduğu bir yarışmaya İnönü Üniversitesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Rektörümüz Prof. Ahmet Kızılay’a, dekanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Gençler ve Büyükler Lider Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonasında Türkiye genelinden 34 ilden 20 bayan, 46 olmak üzere 66 sporcunun yarıştığını kaydeden Akçınar, “Bu ilk ayak. Buradan çıkan sporcular ikinci ayakta da alacakları derecelere göre ülkemizi yurtdışında temsil edecekler. En güzel tarafı da olimpik olan spor tırmanışı, okul sporlarına da girdi. Tüm okullarda futbol, basketbol, voleybol, atletizm gibi branşlarda yapılan yarışmalar artık spor tırmanışında da yapılacak. Malatya’da da 2-3 Mayıs tarihleri arasında tüm okulların katılımıyla il birinciliğini yapacağız” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: Mehmet GÖRESİYE