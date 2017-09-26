TKB’den Gürkan’a Ödül

Tarihi Kentler Birliği’nin kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlediği “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nın sonuçları belli oldu. Yapılan değerlendirme sonucu Tarihi Kentler Birliği tarafından Battalgazi Belediyesi’ne tarih ve kültür mirasının korunması konusunda ‘Başarı Ödülü’ verildi.

Tarihi Kentler Birliği’nin gelenekselleşen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nın sonuçları açıklandı. 69 belediyeden toplam 143 projenin değerlendirildiği yarışmada başvurular, TKB’nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu tarafından incelendi. Daha önce Tarihi Kentler Birliği tarafından Mahalle Müzeleri Projesi ile ‘Uygulama Ödülü’ alan Battalgazi Belediyesi, bu kez de tarih ve kültür mirasının korunması konusunda ‘Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Yarışmanın ödül tireni, 16 Kasım Perşembe günü, Antalya Expo Center’da düzenlenecek olan 25. YAPEX Restorasyon Fuarı’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca fuar alanında açılacak sergi ile yarışmaya katılan belediyelerin proje ve uygulamaları ilgili sektörler ve fuar ziyaretçileriyle paylaşılacak. ÇEKÜL Vakfı işbirliği ve TKB’nin desteğiyle düzenlenen YAPEX Restorasyon Fuarı’nın bu yılki ana teması ise “Geleneksel Çarşılarda Koruma”. TKB üyesi belediyeler, bu temaya uygun stantlarıyla da fuara katılacak.

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