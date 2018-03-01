TKDK Bilgilendirme Toplantılarını Tamamladı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörlüğü IPARD II Programı 3.Çağrı ilanıyla ilgili bilgilendirme maksadıyla ilçelerde düzenlediği toplantıları, Kuluncak’taki son toplantıyla tamamladı. TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç yaptığı açıklamada kurum personelinin özverili bir çalışmayla tüm ilçelerimizi tek tek dolaşarak buradaki ilgilileri bilgilendirdiğini beyan ederek mesai arkadaşlarına çabalarından dolayı teşekkür etti.

Bilindiği gibi TKDK, Avrupa Birliği’nin hibe fonlarını kırsal alanda yatırım yapmak isteyen ilgililere ulaştırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıllarda ilimiz genelinde bir çok tarımsal işletmenin faaliyete geçmesine vesile olan kurum bu yıl da hibe destekleri vermeye devam ediyor.

Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar başlığına yönelik hibe programları kapsamında 02.04.2018 tarihine kadar; Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme başlığına yönelik hibe programları kapsamında 12.03.2018 tarihinde kadar dosya kabul edilecek.

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