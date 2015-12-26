TKPlilere Afiş Gözaltısı
Öğle saatlerinde Hasanbey Caddesinde afiş yapıştıranlar olduğu ihbarına giden polis ekipleri, 3 TKPliyi ilgili yasaya muhalefetten gözaltına alıp sorguladı ve serbest bıraktı.
Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında, Hasanbey Caddesinde bazı kişilerce afiş asıldığı yolunda polise yapılan ihbar üzerine giden polis ekipleri; 23 yaşındaki E.N., 26 yaşındaki O.D. ve 23 yaşındaki V.H.Ç. adlı kişileri, Türkiye Komünist Partisi (TKP)ne ait 72 adet parti ibareli, 88 adet Oylar TKPye, Para Babaları ve Amerikancıları Yalnız Bırakalım.. Sürüden Ayrılma Zamanı Yurtsever Cephe ibareli afişler, 1 kova ve 2 fırça ile yakaladı.
Haklarında; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun ilk fıkrası Propaganda için afiş ve duvar ilanları ile her boyda parti flamaları, propaganda bayrakları ve benzerleri şehir, kasaba ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca gösterilecek yerlere asılır. şeklinde olan 60. maddesi ile ilk fıkrası Yukarıdaki madde gereğince gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde parti bayrağı, afiş ve propaganda flamaları ile ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır. hükmünü içeren 61. maddesine muhalefet suçlamasıyla işlem yapılan 3 kişi, polisteki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla salıverildiler.