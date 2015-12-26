Öğle saatlerinde Hasanbey Caddesinde afiş yapıştıranlar olduğu ihbarına giden polis ekipleri, 3 TKPliyi ilgili yasaya muhalefetten gözaltına alıp sorguladı ve serbest bıraktı.

Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında, Hasanbey Caddesinde bazı kişilerce afiş asıldığı yolunda polise yapılan ihbar üzerine giden polis ekipleri; 23 yaşındaki E.N., 26 yaşındaki O.D. ve 23 yaşındaki V.H.Ç. adlı kişileri, Türkiye Komünist Partisi (TKP)ne ait 72 adet parti ibareli, 88 adet Oylar TKPye, Para Babaları ve Amerikancıları Yalnız Bırakalım.. Sürüden Ayrılma Zamanı Yurtsever Cephe ibareli afişler, 1 kova ve 2 fırça ile yakaladı.

Haklarında; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun ilk fıkrası Propaganda için afiş ve duvar ilanları ile her boyda parti flamaları, propaganda bayrakları ve benzerleri şehir, kasaba ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca gösterilecek yerlere asılır. şeklinde olan 60. maddesi ile ilk fıkrası Yukarıdaki madde gereğince gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde parti bayrağı, afiş ve propaganda flamaları ile ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır. hükmünü içeren 61. maddesine muhalefet suçlamasıyla işlem yapılan 3 kişi, polisteki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla salıverildiler.