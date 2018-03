TKY Uygulamaları Ödülleri

Milli Eğitim’in “Toplam Kalite Yönetimi (TKY)” uygulamaları kapsamında değerlendirmeye alınan okulların dereceleri belli oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Milli Eğitim Bakanlığı, bağlı okul ve kurumlarda 1999’dan bu yana “Toplam Kalite Yönetimi” uygulamalarına dayanan “Stratejik Yönetim” anlayışını yerleştirilmeye çalışmaktadır.



Bakanlığımız, Stratejik Yönetim yaklaşımını özendirmek ve uygulamayı hızlandırmak için 2005 yılında “TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi” yayımlamıştır. Bu alanda “Avrupa Kalite Ödülü” ve Ülkemizdeki “Ulusal Kalite Ödülü’ süreçleri gibi “MEB Kalite Ödülü” süreci her yıl belirlenen takvimle gerçekleştirilmektedir.



Yayımlanan “TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi” gereği, “okul/kurum” ve “ekip” olmak üzere iki kategoride her yıl ödül süreci gerçekleştirilmektedir.



Merkez ve ilçelerdeki değerlendirme sonucunda her iki kategoride dereceye giren ilk üç raporlar il değerlendirme sürecine katıldı. İl ödül sürecine; Merkez İlçe, Akçadağ, Arguvan, Battalgazi, Kale, Kuluncak, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinden okul/kurum kategorisinden 7, ekip kategorisinden de 17 rapor değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sonuçları MEM Birim Kalite Kurulunun 17.01.2012 tarihinde saat 16.30’de MEM Brifing salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut Başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirilerek sonuçların kamuoyuna duyurulması kararı alındı.



Yapılacak 7.Paylaşım toplantısı ve TKY Ödül Töreni ile dereceye giren okul/kurum ve ekiplere ödülleri verilecektir. İl ödül töreni ile merkez ilçe ödül töreni birlikte yapılması kararlaştırıldı.



Okul/kurum kategorisinde İl birincisi olan Y. Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile ekip kategorisinde il birincisi olan Fen Lisesine ait raporlar Türkiye finaline katılmak üzere MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Bakanlığımızda gerçekleştirilecek ödül değerlendirme süreci ise her yıl Haziran ayı içerisinde sonuçlanmaktadır.



İL DÜZEYİNDE DERECEYE GİREN OKUL/KURUM VE EKİPLER;

İl Düzeyinde Yılın Kaliteli Okul/Kurumu Kategorisi

İl Birincisi Merkez / Y. Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

İl İkincisi Merkez / ŞKÖ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

İl Üçüncüsü Merkez / 91.000 Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu



İl Düzeyinde Yılın Kaliteli Ekibi Kategorisi Ekip Adı

İl Birincisi Merkez / Fen Lisesi Biz Bir Aileyiz İyileştirme Ekibi

İl İkincisi Merkez / Derme İÖO. Değerler Eğitimi İyileştirme Ekibi

İl Üçüncüsü Yeşilyurt / Ali Rıza Aydos İÖO. Pusula İyileştirme Ekibi



MERKEZ İLÇEDE DERECEYE GİREN OKUL/KURUM VE EKİPLER;

Merkez İlçe Yılın Kaliteli Okul/Kurumu Kategorisi

Merkez İlçe Birincisi Y. Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Merkez İlçe İkincisi ŞKÖ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Merkez İlçe Üçüncüsü 91.000 Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu



Merkez İlçe Yılın Kaliteli Ekibi Kategorisi Ekip Adı

Merkez İlçe Birincisi Fen Lisesi Biz Bir Aileyiz İyileştirme Ekibi

Merkez İlçe İkincisi Derme İÖO. Değerler Eğitimi İyileştirme Ekibi

Merkez İlçe Üçüncüsü Fatih İÖO. Bilge Baş İyileştirme Ekibi”