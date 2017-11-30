Final

Final

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Malatya Haber -

Akhisar- EYMS Maçının Hakemi

Akhisar- EYMS Maçının Hakemi
  • 30.11.2017
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Süper Ligin 14.haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre, Cumartesi günü 14.00’da Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Süper Lig Hakemi Cüneyt Çakır yönetecek.

  Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Ligin 14.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

2 Aralık Cumartesi

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor/Cüneyt Çakır

16.30 Kardemir Karabükspor-Göztepe/Bahattin Şimşek

19.30 Beşiktaş-Galatasaray/Fırat Aydınus

3 Aralık Pazar

14.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor/Halil Umut Meler

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor/Mete Kalkavan

16.30 Medipol Başakşehir-Osmanlıspor Futbol Kulübü/Halis Özkahya

19.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa/Ümit Öztürk

4 Aralık Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Antalyaspor/ Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor/Bülent Yıldırım

KARŞILAŞMA CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

  Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 14.haftasında Cumartesi günü 14.00’da Teleset Mobilya Akhisarspor ile Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşı karşıya gelecek. İki takım açısından da büyük öneme sahip olan karşılaşmayı İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemleri Bahattin Duran Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Karşılaşmada Süper Lig Hakemi Barış Şimşek ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. 44malatya dedi ki:
    1 Aralık 2017, 10:26

    Bu.hocayla.bu.oyunla.super.lige.veda.ederiz

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  2. Huseyin dedi ki:
    30 Kasım 2017, 17:16

    Tam besiktas macinda artik defans daha organize kolay gol yemeyiz futbolcularda tanidi birbirini derken o bolgenin en iyisi toparlayicisi hooop kadro disi biraz sorunlu oyuncu ama sozunu tutacaksin futbolda boyle paralari yatiracaksin zamaninda

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  3. Nihat TUNÇ dedi ki:
    30 Kasım 2017, 14:19

    Sadık aman dikkat et Cüneyt yine sana kırmızı kart vermesin.Birde Yalçın ile yönetim arasındaki problem inşallah çözülür.Bu maçı almamız lazım yoksa son üç takımın yanına ineriz.Hadi kaplanlarım….

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