Tohma HES’in Özelleştirme İlanı Yayınlandı

Bir süre önce özelleştirme kapsamına alınan Tohma Hidroelektrik Santrali’nin özelleştirme ihalesi ile ilgili ilan Resmi Gazete’de yayınlandı.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, Resmi Gazete’nin 28 Şubat 2018 günkü sayısında yayınlanan ihale ilanında;

“1 – Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Tohma Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Tohma HES”) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2 – İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.” denildi ve diğer maddelerde ayrıntılar yeraldı.

Tohma HES için son teklif verme tarihinin 30 Nisan 2018 olduğu bildirildi.

ŞİRKETİN İMTİYAZ SÜRESİ BU YIL SONA ERİYOR

Halen Alarko Holding tarafından işletildiği bildirilen Tohma HES’le ilgili olarak, şirketin internet sitesinde, “Yap-İşlet-Devret Modeli’nin Türkiye’de 1990’lı yıllardan başlayarak ilk örneklerinden olan 12,5 MWe kurulu güce sahip Malatya-Tohma Hidroelektrik Santralında ise 2018 yılı sonuna kadar olan imtiyaz süresi içinde elektrik üretimine devam edilmektedir.” bilgisi yeralıyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com