Tohma Islah Ediliyor

Tohma Çayı ıslah çalışmalarının hızla devam ettiği bildirildi. Darende ilçe merkezinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen ve geçtiğimiz yıl yeniden başlatılan Tohma Çayı kenarı ihata duvarı yapım çalışmaları devam ediyor.



Çevre ve Kültür değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Bölge Koordinatörü Bekir Sözen, “Yıllar önce başlatılan ara ara kesintiye uğrayan çalışmalar, Darende Belediye Başkanı ve milletvekillerimizin çaba ve destekleri ile 2011 yılında yeniden başlatıldı ve şu anda Uzunok Köprüsü civarında devam ediyor” ifadelerini kullandı.



Sözen, çalışmalarda önce Tohma’ya dökülen derelerin ıslah edildiğini sonra Köprügüzü mevkiinde Tohma kanyonu çıkışından başlayarak çift taraflı taş duvar inşaatının devam ettiğini belirterek, Nadir Köprüsü’ne kadar yapılacak yaklaşık 5 milyon TL tutarındaki çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.



“Darende’yi hem sel tehlikesinden kurtaracak hem de duvar kenarında Darende Belediyesi’nce yapımı başlatılan yol düzenlemesine, ileride yaya yolu aydınlatma, mini parklar ilavesi ile Darende, çok güzel yürüyüş, piknik ve dinlenme alanları kazanır” diyen Sözen, vatandaşların, esnafın ve sanayicilerin Tohma Çayı’na çöp ve benzeri atıkları dökmemelerini istedi.

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