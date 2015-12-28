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Malatya Haber -

Tohumluk Patates Hasadı

Tohumluk Patates Hasadı
  • 28.12.2015
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, Doğa Tohumculuk tarafından bin 500 dekar alanda üretimi gerçekleştirilen tohumluk patateslerin hasadına başlandı. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Turan Karaca, “Patates hastalık ve zararlıları yönünden ari olan ilimizdeki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ne ait bin 500 dekarlık alanda, modern sulama teknikleri kullanılarak, tohumluk patates üretildi. Alegria, Casablanca, Borwina, Fasan, Pomqueen, Hermes, Brooke, V.Gohh ve Spunta çeşitlerinden üretilen tohumluk patateslerden yaklaşık 3 bin ton sertifikalı patates tohumu üretiminin gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. İlimizde yetiştirilen sertifikalı buğday, arpa ve sebze tohumluklarına bu yıl ilk defa tohumluk patates üretimini de ekledik” dedi.

Tohum kontrolörlerinin Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri İlker Kahraman ve Ahmet Çetintaş tarafından yapıldığı ifade edildi. Tohumluk patateslerin hasadının ise modern patates söküm makineleri ve 150 tarım işçisi ile yapıldığı, sökümü gerçekleştirilen tohumlukların en kısa sürede depolara nakledildiği vurgulandı.

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