TOKi 51 İlde Yurt Yapacak

TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel, yükseköğrenim öğrencilerinin barınma sorunlarına kalıcı çözüm getirilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR) ile 5 Nisan 2011 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde 51 ilde 64 bin 468 yatak kapasiteli 96 yurt inşa edileceğini açıkladı.

TOKİ Başkanı Karabel ile YURTKUR Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Türkiye genelinde yurt ihtiyacının en kısa sürede karşılanması amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. TOKİ’nin 27 ilde 23 bin 218 yatak kapasiteli 34 yurdun inşaat çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Karabel, 9 ilde 4 bin 600 yatak kapasiteli 10 yurdun ihale, 13 ilde 17 bin yatak kapasiteli 21 yurdun proje aşamasına getirildiğini bildirdi. Karabel, 19 bin 650 yatak kapasiteli 31 yurdun da hazırlık aşamasında bulunduğunu söyledi.

TOKİ, ayrıca orta öğrenimdeki öğrencilerin barınma sorunlarının çözümü amacıyla da Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde 109 pansiyon uygulaması başlattı. İdare, proje ve plan aşamasında bulunan 15 pansiyon ile birlikte toplamda 25 bin 916 yatak kapasiteli 124 pansiyon inşa edecek. Üç kişilik planlanan ve her birinde internet bağlantısı bulunacak yurtlardaki odalarda ayrıca buzdolabı ve çamaşır makinesi de yer alacak.

34 YURDUN İNŞAATI DEVAM EDİYOR

TOKİ’nin uygulama aşamasında 27 ilde 34 yurt projesi bulunuyor. Toplamda 23 bin 218 yatak kapasiteli olan uygulama aşamasındaki yurtların illere göre dağılımı ve yurtların öğrenci kapasiteleri şöyle:

“Adıyaman Besni (300), Afyonkarahisar Emirdağ (500), Ağrı (765), Ankara Çubuk (568), Ankara Haymana (300), Ardahan (750), Aydın Nazilli (536), Balıkesir Bandırma (536), Bitlis (1000), Bolu (774), Burdur (500), Bursa (1008), Bursa İnegöl (526), Denizli (1000), Denizli Honas (300), Edine Havza (300), Isparta Keçiborlu (400), İzmir Buca (1340), Kars Sarıkamış (332), Kayseri Pınarbaşı (250), Kırıkkale Keskin (322), Kırşehir Mucur (300), Konya Akören (300), Konya Ilgın (366), Kütahya Tavşanlı (530), Niğde (510), Sivas Zara (500), Tekirdağ (750), Van (765), Van Özalp (350), Van Merkez Melikşah (1430), Van Merkez Bardakçı (3580), Yalova Termal (530), Yozgat (1000)”

TOKİ, proje çalışmalarını tamamladığı 9 ildeki 10 yurdu da ihale aşamasına getirdi. İhale aşamasına gelen yurt projeleri şöyle:

“Adana Kozan (500), Adana Sarıçam (1000), Balıkesir Burhaniye (300), Bilecik (500), Bursa Karacabey (300), Denizli Çivril (400), Hatay Dörtyol (500), Mersin Anamur (300), Osmaniye Kadirli (300), Şırnak (500). İhale aşamasındaki yurtlar toplamda 4 bin 600 yatak kapasiteli.”

Toplam 17 bin yatak kapasiteli olan proje aşamasındaki yurtlar ve yatak kapasiteleri şöyle:

“Ankara (Merkez 3500-Çubuk 1000), Balıkesir (Ayvalık 300 – Gönen 350 ), Giresun (1000), Hakkâri (500), Hatay (Kırıkhan 400 – Reyhanlı 400 – İskenderun 750), İzmir (Merkez 4000 – Bergama 500), Kırıkkale (750), Kocaeli (Derbent 300-Gölcük 300), Mersin Erdemli (400), Ordu merkez (400), Rize Ardeşen (300), Sakarya (Akyazı 400 – Karasu 300 – Geyve 350 – Sapanca 500), Şanlıurfa Birecik (300).

31 YURT HAZIRLIK AŞAMASINDA

İdare, 31 yurdu da hazırlık aşamasına getirdi. Hazırlık aşamasındaki yurtların da proje ve ihale çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşaatlarına başlanacak. Hazırlık aşamasındaki yurtlar şöyle:

“Ağrı Patnos (400), Aydın Söke (500), Bartın (1000), Bolu (750), Bursa (1000), Çorum Sungurlu (300), Edirne (1000), Hatay Reyhanlı (400), Isparta (1000), İskenderun (750), İstanbul (400), Karaman (500), Karabük (Merkez 1000 – Safranbolu 500), Kastamonu (1000), Kırklareli (Babaeski 300 – Lüleburgaz 400), Kocaeli (1000), Konya (1000), Kütahya Şaphane iki adet ( 400 + 400), Sakarya (Merkez 1000 – Geyve 350), Muğla (1000), Samsun (Canik 600 – Çarşamba 500), Sinop Boyabat (300), Sivas (Gürün 300 – Şarkışla 300), Zonguldak iki adet (300 + 1000)”

Hazırlık aşamasındaki yurtlar da toplam 19 bin 650 yatak kapasitesine sahip olacak.