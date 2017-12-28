TOKİ Arapgir Konutları İhalesi Yapıldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Arapgir ilçesinde yaptırılacak olan 3. etap 161 adet konut inşaatı ile Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi işinin ihalesini gerçekleştirdi.

Yaklaşık maliyeti 30 milyon 332 bin TL olan ve yer tesliminden itibaren 500 günde tamamlanması öngörülen projenin ihalesine katılan firmalar ve teklifleri şöyle:

-Hüseyin Alpaydın+ Alpaydın Mimarlık 22 milyon 619 bin TL,

-Serhat Özbek 25 milyon 844 bin TL,

-Abdurrahman Şirin 26 milyon 828 bin TL,

-Acarkent İnşaat 28 milyon 228 bin TL,

-Biser İnşaat 28 milyon 740 bin TL.

İhale komisyonunun teklifleri değerlendireceği, yüzde 25.4 ile yüzde 5.2 arasında indirim teklif eden firmalar arasından en uygun teklifi vereni belirleyeceği bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

GÖRSEL: TOKİ Arapgir 3. Etap Konut Projesi maket görüntüleri