TOKİ Yeşiltepe İhalesi Sonuçlandı

Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki “Afetevleri” olarak bilinen bölgeye yaptırılacak olan ve 1. etapta 383 adet konutu kapsayan projesinin ihale süreci tamamlandı. TOKİ, ihaleyi yüzde 23.59 oranında tenzilat ile 54 milyon 189 bin TL ile teklif veren Arslanlar İnşaat + Gaziantep Gold Yapı İnşaat ortaklığına verdi. İhalede 66 milyon 681 bin TL ile 54 milyon 189 bin TL arasında değişen 9 ayrı teklif verilmişti.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında, Yeşilyurt İlçesi Yeşiltepe’de ‘Afetevleri’ olarak bilinen ve yaklaşık 37 yıl önce inşa edilen Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki ekonomik ömürlerini tamamlayan konutların yerine inşa edilecek toplam 383 adet konutun ihale süreci tamamlandı.

İhale edilen projede 383 adet konut, hale kapsamında 6 dükkan, 1 cami, 1 mahalle odası ve 1 okuma odası ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi de yer alıyor.

Yükseklikleri zemin+4 ve zemin+6 olan konutların 4’ü 1+1, 171’i 2+1, 208’i ise 3+1 planında inşa edilecek olan projesi için toplam 9 firma ve ortaklık oluşumu teklif verirken, teklifler üzerindeki inceleme tamamlanarak sonuç açıklandı. Buna göre; 26 şubat 2018 tarihinde yapılan ihale 54 milyon 189 bin TL ile yüzde 23.59 oranında tenzilat ile teklif veren Arslanlar İnşaat + Gaziantep Gold Yapı İnşaat firmalarının iş ortaklığının teklifi onaylanarak, ihale bu iki şirketin ortaklık oluşumuna verildi. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak ise Özsinan İnşaat+Atabek İnşaat firmalarının iş ortaklığının yüzde 15.79 tenzilat ile verdiği 59 milyon 717 bin TL. belirlendi.

TOKİ tarafından proje ile ilgili olarak verilen bilgide şu açıklama paylaşılmıştı:

“TOKİ ile Yeşilyurt Belediyesi arasında Malatya Yeşilyurt İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”ne ait protokol, 10 Mayıs 2017 tarihinde imzalandı. Proje çerçevesinde ekonomik ömrünü tamamlamış konutların bulunduğu ve yeterli sosyal donatısı bulunmayan 42 bin metrekarelik alanda ‘yerinde dönüşüm’ esas alınarak, hak sahiplerine nitelikli bir yaşam alanı oluşturulması amaçlandı. Projede geleneksel ve modern mimari sentezlendi. Bina cephelerinde 1. kat seviyesine kadar yöresel taş kaplamalar, ahşap görünümlü fibercement kaplamalar, estetik görünümü zenginleştiren söveler ile geniş pencereler kullanıldı. Yerleşim alanı bu projeyle, dükkânları, camisi, parkı, peyzajı, oyun ve spor tesisleri ile nitelikli sosyal çevre imkânı sunan yeni bir yaşam merkezine dönüşüyor.”

9 FİRMA VE ORTAKLIK TEKLİF VERMİŞTİ

-ihaleye 9 adet teklif verildi

TOKİ tarafından yapılan ihaleye 54 milyon ile 66 milyon TL arasında değişen 9 adet teklif verilmişti

Firmaların ve firma ortaklıklarının vermiş olduğu teklifler ise şu şekildeydi:

– Gaziantep Gold+Arslanlar 54 milyon 189 bin TL, Tenzilat: yüzde 23.59

-Serhat Özbek İnşaat+Avrupa İnşaat: 54 milyon 844 bin TL, Tenzilat: yüzde 22.67

-Özsinan İnşaat+Atabek İnşaat: 59 milyon 717 bin TL, Tenzilat: yüzde 15.79

-Leda Yapı: 60 milyon 800 bin TL, Tenzilat: yüzde 14.27

-Kahraman İnşaat: 62 milyon 740 bin TL Tenzilat: yüzde 11.53

-Beykule İnşaat+Kurumsal Yapı: 63 milyon 490 bin TL, Tenzilat: yüzde 10.47

-Ali Acar İnşaat: 66 milyon 228 bin TL, Tenzilat: yüzde 6.61

-Star Life İnşaat+Star Plus İnşaat: Tenzilat: yüzde 6.02

-Güçar İnşaat: 66 milyon 681 bin TL, Tenzilat: yüzde 5.97.

Savaş BARIŞ, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

TOKİ Yeşiltepe Konutları maket görünümü