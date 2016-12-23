TOKİ Yolundaki Cinayetin Davasında Karar

Malatya’da, mahalle hattındaki minibüsün şoförü ile ‘yolcu almama’ yüzünden çıktığı belirtilen ve tekstil işçisi Cebrail Dinçer’in öldürüldüğü olayla ilgili görülen davada karar çıktı. Mahkeme, sanık minibüs şoförüne 15 yıl, kardeşine ise 10 yıl hapis cezası verdi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Gökhan D., esas hakkında yaptığı savunmasında, “Önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim. Cumhuriyet Savcılığının esas hakkındaki mütalaasında aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Avukatımın beyanlarına aynen katılıyorum. Öncelikle beraatime ve tahliyeme karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan maddelerin uygulanmasını ve hakkımda verilecek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyorum” ifadesinde bulundu.

Olay tarihinde 17 yaşında olan tutuklu sanık ‘Suça Sürüklenen Çocuk’ Ö.D. ise Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldığı karar duruşmasında, önceki savunmalarını tekrarladı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, “Suçsuzum, tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, Ö.D. ve ağabeyi Gökhan D.’ye maktül Cebrail Dinçer’e yönelik kasten öldürme suçunu işlediği sabit olduğundan ve suçun sebep ve saikleri, suçun işleniş şekli, zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak müebbet hapse mahkum etti. Heyet, Ö.D’nin 18 yaşından küçük olması ve “Haksız tahrik” altında cinayeti işlediği gerekçesiyle cezasını 10 yıla, minibüs şoförü ağabeyi Gökhan D’nin cezasını ise 15 yıla düşürdü. Mahkeme heyeti sanık Gökhan D.’nin ayrıca Mikail D.’ye yönelik kasten yaralama suçunu işlediğinden 3 ay 22 gün hapis cezası da verdi. Olaya karıştığı iddia edilen Recep B. ise beraat etti.

OLAY

Olay 7 Ağustos 2015 Pazartesi akşamı 20.30 sıralarında Beydağı Mahallesi TOKİ yolu üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre; Beydağı Mahallesi hattında çalışan 44 M 0219 plakalı minibüsün şoförü Gökhan D. ile merkez durakta minibüse almayarak tartıştığı Cebrail Dinçer (27) arasında mahalle arasında geçerken kavga çıktı. Gökhan D. (24) ve kardeşi Ö.D. (17) ile çıkan kavga esnasında aldığı 9 bıçak bıçak darbesi ile ağır yaralanan Cebrail Dinçer, ambulans ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra minibüs sürücüsü ile kardeşi yakalanarak mahkemece tutuklanırken, küçük kardeşin cinayeti kendisinin işlediğini söylediği iddia edilmişti.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com