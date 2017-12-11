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Malatya Haber -

TOKİ’de Torbacılara Operasyon: 10 Gözaltı

TOKİ’de Torbacılara Operasyon: 10 Gözaltı
  • 11.12.2017
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Malatya’da sokakta uyuşturucu satanlara ve uyuşturucu kullananlara yönelik olarak TOKİ bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yeşilyurt ilçesi sınırlarında kalan TOKİ bölgesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik olarak geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Çok sayıda ekibin görev aldığı operasyonda şüpheli görünen çok sayıda kişi ve araç üzerinde gerçekleştirilen kontroller esnasında satışa hazır vaziyette 14 paket halinde 123 gram esrar maddesi, 1 adet tabanca elde edildi.

Operasyonda toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve haklarındaki soruşturma için Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu maddi ticareti yapmak suçundan soruşturma yürütülüyor.

Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com

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