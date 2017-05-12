TOKİ’deki Kavgada 3 Yaralı
İki aile arasında çıkan kavgada 1’i av tüfeğiyle vurulmak, 2’si de dövülmek suretiyle 3 kişi yaralandı.
Olay Yavuz Selim Mahallesi TOKİ Konutları’nda meydana geldi. Aralarında husumet olan 2 ailenin kavgası sırasında, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar 1 kişiyi yaraladı. Kavgada 2 kişi de dövülerek hastanelik edildi.
Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olayla ilgili1 kişiyi gözaltına aldı.
AA
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