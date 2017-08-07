Tomas Necid İle İmza Aşamasına Gelindi

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor aradığı golcüyü Süper Lig’de buldu. Sarı siyahlıların Bursaspor’un forvet oyuncusu Tomas Necid ile her konuda anlaştığı ve imza aşamasına gelindiği belirtildi.

İleri uç için oyuncu arayışlarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da, teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın Bursaspor’un formasını giyen Tomas Necid’i istediği, yönetimin bu oyuncunun transferinde büyük aşama kat ettiği öğrenildi.

Bursaspor’un diğer forveti Tomas Necid ise geçtiğimiz sezon Legia Warszawa’da kiralık olarak forma giymiş ve 20 karşılaşmada 3 gol atmıştı.

1,91 metre boyundaki Çek futbolcunun Bursaspor ile 30 Haziran 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

28 yaşındaki golcü futbolcu, Legia Warszawa, FK Jablonec, PAOK Thessaloniki, PEC Zwolle, Bursaspor, SK Slavia Prag ve CSKA Moskova takımlarının formalarını giydi.

CSKA Moskova formasıyla 109 karşılaşmaya çıkan Tomas Necid, 30 gol kaydederken, 8 asist yaptı. SK Slavia Prag formasıyla 54 karşılaşmada 16 gol kaydedip, 3 asist yapan Necid, Bursaspor formasıyla 45 karşılaşmada 18 gol, 3 asist ile oynadı.

Necid, Çekya U16, Çekya U17, Çekya U19, Çekya U21 ve Çekya Milli Takımının formalarını da giydi.

Yeni Malatya Gazetesi