Tomas Necid İle İmza Aşamasına Gelindi
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor aradığı golcüyü Süper Lig’de buldu. Sarı siyahlıların Bursaspor’un forvet oyuncusu Tomas Necid ile her konuda anlaştığı ve imza aşamasına gelindiği belirtildi.
İleri uç için oyuncu arayışlarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da, teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın Bursaspor’un formasını giyen Tomas Necid’i istediği, yönetimin bu oyuncunun transferinde büyük aşama kat ettiği öğrenildi.
Bursaspor’un diğer forveti Tomas Necid ise geçtiğimiz sezon Legia Warszawa’da kiralık olarak forma giymiş ve 20 karşılaşmada 3 gol atmıştı.
1,91 metre boyundaki Çek futbolcunun Bursaspor ile 30 Haziran 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
28 yaşındaki golcü futbolcu, Legia Warszawa, FK Jablonec, PAOK Thessaloniki, PEC Zwolle, Bursaspor, SK Slavia Prag ve CSKA Moskova takımlarının formalarını giydi.
CSKA Moskova formasıyla 109 karşılaşmaya çıkan Tomas Necid, 30 gol kaydederken, 8 asist yaptı. SK Slavia Prag formasıyla 54 karşılaşmada 16 gol kaydedip, 3 asist yapan Necid, Bursaspor formasıyla 45 karşılaşmada 18 gol, 3 asist ile oynadı.
Necid, Çekya U16, Çekya U17, Çekya U19, Çekya U21 ve Çekya Milli Takımının formalarını da giydi.
Yeni Malatya Gazetesi
Gelenlerden bu daha iyi,uyum süreci çabuk geçer de takıma faydalı olur,yoksa TSYD deki kadroya bakarsanız …amanki …..aman
Ertuğrul hoca bu haberin altını okuyup doğru transfer yapmalı.yav filmsiniz.
Ertuğrul Hoca sen bu oyuncuyu Bursa spora jest olsun diye mi yapıyorsun Bursa oyuncu elden çıkaramıyor zor durumda geçmiş de orada çalıştın diye futbolcu alma kardeşim bu adamı alırsan beraber gidersin.
Boutaib ve Ahmet Aras dan ne farkı var. Bize pilot santrfor değil topu kendi de götürebilecek suratlı bi forvet lazım.
Bu istatistiklere göre Malatyaspor da 34 lig maçında 5 gol atacak çok şükür kurtarıcımız geldi Allah askna dalga mı geçiyorsunuz takım zaten kötü 15-20 gol aralığında iyi bir forvet alınmazsa maalesef küme gideriz daha önce az gol atan takımlarının hepsinin küme düştüğü aşikar takım zaten kötü gerekirse tüm parayı forvete yatırın ama bu adamlara para vermeyin takım çöplüğe döndü adil başkana en çok güvenenlerdendim bu yıl tamamen hayal kırıklığı yaşattınız taraftara bi tane sağlam futbolcu alınmazmı maç kaybedince ertuğrul hocayı göndermeye kalkmayın kendiniz gidin o adam çıkıp oynamayacak takımın bu halde olmasının tek sebebi ali ravcı ve adil gevrektir.
Inanın Yalçın o bölgede oynasın daha fazla gol atar zaten aynı özelliklere sahip khalid i aldınız Ahmet aras var aynı tip oyuncu geçen yıl kurtarıcı diye aldınız