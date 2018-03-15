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Malatya Haber -

Tomb Raider 2

Tomb Raider 2
  • 16.03.2018
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Babasının ortadan kaybolmasından yedi yıl sonra, 21 yaşındaki Lara küresel ticaret imparatorluğunun başına geçmeyi reddetmiştir ve üniversite dersleri alırken bir yandan da Londra’da bir bisiklet kuryesi olarak çalışmaktadır. Bir noktada babasının kayboluşunu araştırmaya başlar ve son gittiği yeri ziyaret eder: Japonya kıyılarında bir yerde bulunan gizemli bir adadaki bir mezar. Birden bire Lara kendini yalnızca keskin zihniyle, kör inançla ve inatçı ruhuyla silahlanmış bir halde, dezavantajlı bir durumda olduğu bir maceranın içinde bulur. Lara, bilinmeyene doğru yolculuk ederken kendisini sınırlarının ötesine geçirmeyi öğrenmelidir…

Fenomen oyun Tomb Raider’ın yeniden çekiminde Lara Croft’u Oscar ödüllü oyuncu Alicia Vikander canlandırıyor.

Yönetmen: Roar Uthaug
Oyuncular: Gintare Beinoraviciute, Francois Groenewald, Emily Carey, Duncan Airlie James
Tür: Aksiyon, Macera (118 dk)
Vizyon Tarihi: 16.3.2018

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